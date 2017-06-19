Ориентир по индексу ММВБ - 1840–1850 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Неделя началась с попытки индекса ММВБ закрепиться выше 1800 пунктов и сформировать восходящее движение в рамках технического отскока. Этому благоприятствует внешний фон. Сегодня важных событий в фокусе нет, поэтому день будет довольно спокойным. На фондовом рынке сегодня заметно падают акции "Северстали" и "Интер РАО", что связано с закрытием реестра для получения дивидендов. Вес этих акций в индексе незначителен, так что на общую динамику их снижение не повлияет. Можно рассчитывать, что, если не произойдет непредвиденных событий, большинство основных бумаг закроется ростом в пределах 1,5%. Ориентир по индексу ММВБ - 1840–1850 пунктов. А вот индекс РТС сегодня вряд ли преодолеет психологически значимую отметку 1000 пунктов из-за ослабления рубля", - полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.