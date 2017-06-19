Отметки около 60 рублей за доллар мы увидим уже в июле-августе - Локо-Банк

"Хотя рубль в начале торгов показывал незначительный рост к доллару и евро, в последующие минуты негативные факторы повлияли на настроения инвесторов. В районе 58 рублей по доллару и около 65 по евро расположены достаточно ощутимые уровни сопротивления, поэтому пробитие этих отметок откроет дорогу для дальнейшего и более сильного ослабления. Хедж-фонды и другие спекулянты наращивают ставки против рубля, а со стороны нефти, которая консолидируется чуть выше $47 за баррель Brent, поддержки нет. Налоговый период окажет незначительную поддержку, но она будет достаточно краткосрочной. При этом давление со стороны платежного баланса будет увеличиваться, поэтому отметки около 60 рублей за доллар мы увидим уже в июле-августе", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин