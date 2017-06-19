На этой неделе ослабление рубля продолжится умеренными темпами - РосЕвроБанк

"Прошлая неделя оказалась сложной для российской валюты, курс рубля заметно просел на фоне решения ФРС, падения цен на нефть и снижения ключевой ставки ЦБ. Мы ожидаем, что на этой неделе ослабление рубля продолжится умеренными темпами, поскольку спрос со стороны населения на валюту растет, а предложение на рынке сокращается, особенно на фоне того, что "Роснефть" готовится рассчитаться за покупку индийской энергокомпании. Согласно нашим прогнозам, курс рубля может "просесть" ниже 58 рублей за доллар, однако в случае роста цен на нефть, мы вновь увидим незначительную коррекцию курса доллара. Не стоит забывать, что спрос со стороны иностранных инвесторов к российскому госдолгу еще не иссяк, поэтому у рубля есть существенная база для довольно стойкого положения.

Нельзя исключать, что после решения ФРС и Банка России, инвесторы могут вновь начать наращивать объем операций "carry trade" на фоне низких рисков резкого ослабления рубля", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.