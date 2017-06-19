Атон начал анализ трех девелоперов РФ, рекомендует покупать бумаги ЛСР и Etalon

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), Etalon и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), сообщается в обзоре ИК.

Для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ЛСР, а также для GDR Etalon аналитиками "Атона" была дана рекомендация "покупать".

В то же время для акций ГК "ПИК" эксперты дали рекомендацию "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛСР - 1050 (текущая цена - 810), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР (акции, цена в рублях) - 3,7 (текущая цена - 3,02), рекомендация- покупать;

Прогноная цена Etalon - 4,7 (текущая цена - 3,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ПИК (акции, цена в рублях) - 300 (текущая цена- 290), рекомендация - держать.