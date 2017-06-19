ОФЗ начинают выглядеть привлекательно для длительного горизонта инвестирования - Росбанк

"Прошедшая неделя на рынке ОФЗ вобрала в себя рост санкционного напряжения вокруг РФ и негативный сюрприз от Банка России в пятницу, что привело к росту доходностей до +13 бп/+21 бп вдоль кривой. К слову, заседание ЦБ удивило не столько самим решением снизить ключевую ставку на 25 бп (а не на 50 бп), сколько комментариями о готовности выдерживать при реализации стрессового сценария для инфляции длительную паузу в дальнейшем смягчении ДКП. Кривая ОФЗ завершила неделю в достаточно плоской форме около уровня в 8% годовых. Доходности ОФЗ уже начинают выглядеть привлекательно для инвесторов, рассматривающих длительный горизонт инвестирования и пока не успевших сформировать "длинные" позиции в российском госдолге. Так, доходности для сроков 5/10/15 лет сейчас находятся на уровнях в 7,96%/7,81%/8,13%, т.е. на отметках второй декады апреля, таким образом, почти полностью игнорируя произошедшее с того времени снижение ключевой ставки на 75 бп. В качестве основных источников неопределенности продолжают выступать геополитические заголовки и давление на курс рубля", - отмечают специалисты Росбанка.