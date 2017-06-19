Индекс ММВБ будет находиться в "боковом" диапазоне 1810-1830 пунктов - Промсвязьбанк

"Сегодня мы полагаем, что индекс ММВБ будет находиться в "боковом" диапазоне 1810-1830 пунктов, при этом в ближайшие дни мы все же рассчитываем на развитие отскока. Оживить новостной поток в ближайшие дни могут инвестиционные конференции с участием российских эмитентов, запланированные к проведению в Москве и Лондоне", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.