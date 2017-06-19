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19 июня 2017 года 09:41
Нефть будет оставаться уязвимой - eToro
В пятницу нефть Brent все-таки нашла покупателей на новых почти 1,5-месячных минимумах в районе 46,70 и вернулась выше отметки 47, прибавив внутри дня чуть более 1%. При этом, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, по итогам недели актив подешевел почти на 2%, причем падение котировок фиксируется уже четыре недели кряду. Покупки Brent были обусловлены скорее техническими факторами. Часть игроков решила купить подешевевшую нефть, но активность была невысокой. И это говорит о том, что никаких оптимистичных ожиданий у рынка по-прежнему нет. Предложение продолжает опережать спрос, ОПЕК не может похвастаться успехами, а американские производители продолжают вершить сланцевую революцию. Фундаментальная картина оставляет желать лучшего. С одной стороны, это говорит об удручающих перспективах удорожания энергоносителей, а с другой – указывает на возможный резкий скачок вверх при появлении благоприятных известий. Но такой сценарий будет возможным только в случае проявления двух факторов – появление видимых результатов действий стран ОПЕК+ вкупе с замедлением активности бурения и производства в Штатах. Судя по тому, что число действующих буровых в Америке продолжает расти, пока на такой вариант развития событий рассчитывать не стоит, несмотря на то, что нефть торгуется ниже отметки 50 долларов. На прошлой неделе количество активных установок выросло на 6 штук - до 747 единиц. Увеличение продолжается уже 22 недели кряду – это самая длинная череда роста за последние 30 лет. "В свете такой картины не ожидаем, что восстановление получит устойчивое продолжение, хотя тот факт, что Brent смогла отвоевать отметку 47, позволяет надеяться на формирование среднесрочного "дна", - указывает специалист eToro.
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19 июня 2017 года 16:12
"Снижение геополитических рисков и восстановление цен на нефть способствовало росту акций российских эмитентов в начале торговой сессии понедельника, 19 июня. Так, индекс ММВБ прибавил 1% и достиг отметки 1842 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 0,3%, вплотную приблизившись к отметке 1000... читать дальше
.19 июня 2017 года 15:50
"На российском валютном рынке развитие происходит по тому сценарию, который мы описывали ранее. Проход выше отметки 57 рублей привел к росту курса доллара до отметки в 58. Первая цель для роста достигнута. Напомним, что среднесрочная цель для роста доллар/рубля располагается в районе 62-63 рублей... читать дальше
.19 июня 2017 года 15:35
"Старт текущей недели прошёл на всех фондовых рынках в позитивном ключе. На фоне прошедших парламентских выборов во Франции ключевые европейские индексы растут в понедельник на 0.5-1%, вновь приближаясь к своим годовым максимумам. В целом российский фондовый рынок остаётся очень слабым, и любое... читать дальше
.19 июня 2017 года 15:04
"Российский рубль на прошлой неделе смотрелся заметно хуже других валют Emerging markets. Давление на рубль исходило со стороны сохранения негативных настроений на нефтяном рынке, итогов заседания Федрезерва, и коррекции на рынке ОФЗ в конце недели. Пока диапазон в 56-58 рублей/доллар сохраняет... читать дальше
.19 июня 2017 года 14:41
"Рубль находится под умеренным давлением на фоне слабости со стороны нефтяного рынка, а также сохраняющимся опасениям по санкционной тематике. После того, как регулятор накануне обозначил свои позиции по ДКП, и фактически дал понять, что здесь дополнительных вызовов нет, рынок всецело переключился... читать дальше
.19 июня 2017 года 14:28
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "держать" до "покупать", говорится в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $133 за штуку. По данным... читать дальше
.19 июня 2017 года 14:17
"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых.... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:51
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:23
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,1 рубля до 1,35 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.19 июня 2017 года 13:10
"Доллар на открытии торгов в понедельник торговался вблизи 58-рублевой отметки на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок. Восстановления баланса на рынке "черного золота" ждать не приходится, несмотря на все усилия ОПЕК: одновременно с падением спроса на сырье в азиатском регионе... читать дальше
.19 июня 2017 года 12:46
"Объем торгов российскими акциями в прошлый четверг превысил 90 млрд руб. Это пятый результат за последние пять лет. С нашей точки зрения, высока вероятность отскока российского фондового рынка в ближайшие 2-3 недели. Рекомендуем к покупке привилегированные акции "Мечела" и "Татнефти". Среда –... читать дальше
.19 июня 2017 года 12:25
"Неделя началась с попытки индекса ММВБ закрепиться выше 1800 пунктов и сформировать восходящее движение в рамках технического отскока. Этому благоприятствует внешний фон. Сегодня важных событий в фокусе нет, поэтому день будет довольно спокойным. На фондовом рынке сегодня заметно падают акции... читать дальше
.19 июня 2017 года 12:03
"Сегодня цена на нефть Brent остается вблизи 47,5 доллара за баррель, а доходность UST-10 – в районе 2,15%. Из новостей отметим, что, по информации "Politico", администрация Д. Трампа выступает против нового санкционного законопроекта и предлагает республиканцам затягивать и блокировать его... читать дальше
.19 июня 2017 года 11:42
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), Etalon и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), сообщается в обзоре ИК. Для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ЛСР, а также для GDR Etalon аналитиками "Атона" была дана рекомендация "покупать". В то... читать дальше
.19 июня 2017 года 11:37
"Хотя рубль в начале торгов показывал незначительный рост к доллару и евро, в последующие минуты негативные факторы повлияли на настроения инвесторов. В районе 58 рублей по доллару и около 65 по евро расположены достаточно ощутимые уровни сопротивления, поэтому пробитие этих отметок откроет дорогу... читать дальше
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