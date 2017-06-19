Нефть будет оставаться уязвимой - eToro

В пятницу нефть Brent все-таки нашла покупателей на новых почти 1,5-месячных минимумах в районе 46,70 и вернулась выше отметки 47, прибавив внутри дня чуть более 1%. При этом, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас, по итогам недели актив подешевел почти на 2%, причем падение котировок фиксируется уже четыре недели кряду.

Покупки Brent были обусловлены скорее техническими факторами. Часть игроков решила купить подешевевшую нефть, но активность была невысокой. И это говорит о том, что никаких оптимистичных ожиданий у рынка по-прежнему нет. Предложение продолжает опережать спрос, ОПЕК не может похвастаться успехами, а американские производители продолжают вершить сланцевую революцию.

Фундаментальная картина оставляет желать лучшего. С одной стороны, это говорит об удручающих перспективах удорожания энергоносителей, а с другой – указывает на возможный резкий скачок вверх при появлении благоприятных известий. Но такой сценарий будет возможным только в случае проявления двух факторов – появление видимых результатов действий стран ОПЕК+ вкупе с замедлением активности бурения и производства в Штатах.

Судя по тому, что число действующих буровых в Америке продолжает расти, пока на такой вариант развития событий рассчитывать не стоит, несмотря на то, что нефть торгуется ниже отметки 50 долларов. На прошлой неделе количество активных установок выросло на 6 штук - до 747 единиц. Увеличение продолжается уже 22 недели кряду – это самая длинная череда роста за последние 30 лет.

"В свете такой картины не ожидаем, что восстановление получит устойчивое продолжение, хотя тот факт, что Brent смогла отвоевать отметку 47, позволяет надеяться на формирование среднесрочного "дна", - указывает специалист eToro.