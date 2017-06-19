Текущая неделя может стать растущей для индекса ММВБ - TeleTrade

"Индекс ММВБ закончил прошлую неделю на уровне 1822,91 (-3,20%). С учетом того, что уровень 1854,62 пункта, который являлся 61,8% уровнем Фибоначчи к росту 1583,04-2293,99, не устоял, локальная картина изменилась. В качестве неплохого уровня поддержки себя зарекомендовал уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях), зоной же сопротивления теперь будет выступать сам 61,8% Фибо-уровень и рубежи, что располагаются над ним - это район 1865-1870 пунктов и уровень 1900+ пунктов. Есть основания полагать, что текущая неделя будет растущей, то есть многие бумаги предпримут попытки коррекционного роста. Данное предположение основано на наблюдениях за поведением самого индекса. В волне падения от 2266,05 до 1965,23 пунктов индекс снижался ровно 6 недель, наша 6-ая неделя кончилась как раз в минувшую пятницу. До этого 6-недельный цикл снижения наблюдался лишь в период февраля-марта 2015 года", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.