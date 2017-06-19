Возможно повторение попыток возврата в область выше 1000 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможно повторение попыток возврата в область выше 1000 пунктов по индексу РТС – внешний фон выглядит сравнительно благоприятным. Вместе с тем, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, данные технического анализа пока оставляют в силе нисходящий краткосрочный тренд по индексу. В Брюсселе сегодня стартуют переговоры по параметрам выхода Великобритании из состава ЕС – переговоры могут оказаться непростыми, учитывая ослабление позиций британской правящей партии в парламенте. На валютном рынке рубль получил некоторую поддержку благодаря "ястребиному" тону заявления ЦБ, но оснований для сильных движений пока не появилось, возможен некоторый период консолидации в диапазоне 57,5–58 по паре доллар-рубль.