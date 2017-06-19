Открытие рынка сегодня ждем в районе 1820 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением на фоне продолжающегося 22-ю неделю подряд роста буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1820 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор может предпринять очередную попытку отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.