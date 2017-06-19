19 июня 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: ожидания компенсации части потерь
Аналитики считают, что первый рабочий день недели на рынке акций РФ начнется на положительной территории. Ожидания роста по-прежнему связаны с надеждами на “дно”.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1820 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор может предпринять очередную попытку отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Понедельник в России откроется, вероятно, умеренным повышением котировок. Значимые сопротивления видим около 1860-1870, 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Ожидания роста по-прежнему связаны с надеждами на “дно”, поставленное на волне "маржин-коллов" в прошлый четверг. Агрессивный вариант предполагает покупки в ходе колебаний в районе 1800-1850 пунктов. В консервативном сценарии рекомендуем покупки по факту закрытия одного из дней выше 1860-1870 или 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Целью роста на ближайшие недели видим 2000-2050 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно повторение попыток возврата в область выше 1000 пунктов по индексу РТС – внешний фон выглядит сравнительно благоприятным. Вместе с тем данные технического анализа пока оставляют в силе нисходящий краткосрочный тренд по индексу".
"Промсвязьбанк": "Сегодня мы полагаем, что индекс ММВБ будет находиться в "боковом" диапазоне 1810-1830 пунктов, при этом в ближайшие дни мы все же рассчитываем на развитие отскока".
TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Индекс ММВБ закончил прошлую неделю на уровне 1822,91 (-3,20%). С учетом того, что уровень 1854,62 пункта, который являлся 61,8% уровнем Фибоначчи к росту 1583,04-2293,99, не устоял, локальная картина изменилась. В качестве неплохого уровня поддержки себя зарекомендовал уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях), зоной же сопротивления теперь будет выступать сам 61,8% Фибо-уровень и рубежи, что располагаются над ним - это район 1865-1870 пунктов и уровень 1900+ пунктов. Есть основания полагать, что текущая неделя будет растущей, то есть многие бумаги предпримут попытки коррекционного роста".
Опубликовано: /Финмаркет/
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19 июня 2017 года 16:12
"Снижение геополитических рисков и восстановление цен на нефть способствовало росту акций российских эмитентов в начале торговой сессии понедельника, 19 июня. Так, индекс ММВБ прибавил 1% и достиг отметки 1842 пункта, в то время как индекс РТС вырос на 0,3%, вплотную приблизившись к отметке 1000... читать дальше
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19 июня 2017 года 15:50
"На российском валютном рынке развитие происходит по тому сценарию, который мы описывали ранее. Проход выше отметки 57 рублей привел к росту курса доллара до отметки в 58. Первая цель для роста достигнута. Напомним, что среднесрочная цель для роста доллар/рубля располагается в районе 62-63 рублей... читать дальше
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19 июня 2017 года 15:35
"Старт текущей недели прошёл на всех фондовых рынках в позитивном ключе. На фоне прошедших парламентских выборов во Франции ключевые европейские индексы растут в понедельник на 0.5-1%, вновь приближаясь к своим годовым максимумам. В целом российский фондовый рынок остаётся очень слабым, и любое... читать дальше
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19 июня 2017 года 15:04
"Российский рубль на прошлой неделе смотрелся заметно хуже других валют Emerging markets. Давление на рубль исходило со стороны сохранения негативных настроений на нефтяном рынке, итогов заседания Федрезерва, и коррекции на рынке ОФЗ в конце недели. Пока диапазон в 56-58 рублей/доллар сохраняет... читать дальше
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19 июня 2017 года 14:41
"Рубль находится под умеренным давлением на фоне слабости со стороны нефтяного рынка, а также сохраняющимся опасениям по санкционной тематике. После того, как регулятор накануне обозначил свои позиции по ДКП, и фактически дал понять, что здесь дополнительных вызовов нет, рынок всецело переключился... читать дальше
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19 июня 2017 года 14:28
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "держать" до "покупать", говорится в обзоре ИК.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $133 за штуку.
По данным... читать дальше
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19 июня 2017 года 14:17
"Brent в очередной раз пытается закрепиться выше отметки $47/bbl. Вместе с тем общая ситуация остается умеренно негативной - запасы снижаются гораздо медленнее ожиданий, при этом рост буровой активности в США остается высоким. Накануне Baker Hughes отчиталась о недельном изменении числа буровых.... читать дальше
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19 июня 2017 года 13:51
"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на минимальных уровнях с 5 мая уже третью торговую сессию подряд по мере того, как участники рынка выражают обеспокоенность ростом добычи в США, а также увеличением там запасов сырой нефти и бензина. Цены на текущих уровнях выглядят... читать дальше
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19 июня 2017 года 13:23
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,1 рубля до 1,35 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
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19 июня 2017 года 13:10
"Доллар на открытии торгов в понедельник торговался вблизи 58-рублевой отметки на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок. Восстановления баланса на рынке "черного золота" ждать не приходится, несмотря на все усилия ОПЕК: одновременно с падением спроса на сырье в азиатском регионе... читать дальше
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19 июня 2017 года 12:46
"Объем торгов российскими акциями в прошлый четверг превысил 90 млрд руб. Это пятый результат за последние пять лет. С нашей точки зрения, высока вероятность отскока российского фондового рынка в ближайшие 2-3 недели. Рекомендуем к покупке привилегированные акции "Мечела" и "Татнефти". Среда –... читать дальше
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19 июня 2017 года 12:25
"Неделя началась с попытки индекса ММВБ закрепиться выше 1800 пунктов и сформировать восходящее движение в рамках технического отскока. Этому благоприятствует внешний фон. Сегодня важных событий в фокусе нет, поэтому день будет довольно спокойным. На фондовом рынке сегодня заметно падают акции... читать дальше
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19 июня 2017 года 12:03
"Сегодня цена на нефть Brent остается вблизи 47,5 доллара за баррель, а доходность UST-10 – в районе 2,15%. Из новостей отметим, что, по информации "Politico", администрация Д. Трампа выступает против нового санкционного законопроекта и предлагает республиканцам затягивать и блокировать его... читать дальше
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19 июня 2017 года 11:42
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), Etalon и ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), сообщается в обзоре ИК.
Для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ЛСР, а также для GDR Etalon аналитиками "Атона" была дана рекомендация "покупать".
В то... читать дальше
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19 июня 2017 года 11:37
"Хотя рубль в начале торгов показывал незначительный рост к доллару и евро, в последующие минуты негативные факторы повлияли на настроения инвесторов. В районе 58 рублей по доллару и около 65 по евро расположены достаточно ощутимые уровни сопротивления, поэтому пробитие этих отметок откроет дорогу... читать дальше
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