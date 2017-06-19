Утренние прогнозы: ожидания компенсации части потерь

Аналитики считают, что первый рабочий день недели на рынке акций РФ начнется на положительной территории. Ожидания роста по-прежнему связаны с надеждами на “дно”.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1820 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что при улучшении внешнего фона этот фондовый индикатор может предпринять очередную попытку отыграть часть понесенных им на прошлой неделе потерь".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Понедельник в России откроется, вероятно, умеренным повышением котировок. Значимые сопротивления видим около 1860-1870, 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Ожидания роста по-прежнему связаны с надеждами на “дно”, поставленное на волне "маржин-коллов" в прошлый четверг. Агрессивный вариант предполагает покупки в ходе колебаний в районе 1800-1850 пунктов. В консервативном сценарии рекомендуем покупки по факту закрытия одного из дней выше 1860-1870 или 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Целью роста на ближайшие недели видим 2000-2050 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно повторение попыток возврата в область выше 1000 пунктов по индексу РТС – внешний фон выглядит сравнительно благоприятным. Вместе с тем данные технического анализа пока оставляют в силе нисходящий краткосрочный тренд по индексу".

"Промсвязьбанк": "Сегодня мы полагаем, что индекс ММВБ будет находиться в "боковом" диапазоне 1810-1830 пунктов, при этом в ближайшие дни мы все же рассчитываем на развитие отскока".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Индекс ММВБ закончил прошлую неделю на уровне 1822,91 (-3,20%). С учетом того, что уровень 1854,62 пункта, который являлся 61,8% уровнем Фибоначчи к росту 1583,04-2293,99, не устоял, локальная картина изменилась. В качестве неплохого уровня поддержки себя зарекомендовал уровень 1775 пунктов (ЕМА200 на неделях), зоной же сопротивления теперь будет выступать сам 61,8% Фибо-уровень и рубежи, что располагаются над ним - это район 1865-1870 пунктов и уровень 1900+ пунктов. Есть основания полагать, что текущая неделя будет растущей, то есть многие бумаги предпримут попытки коррекционного роста".