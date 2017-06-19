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19 июня 2017 года 09:40

На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 19 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также пятничного решения Банка России понизить ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов (до 9% годовых), полагают эксперты.

"Совет директоров Банка России отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. При этом ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза", - говорится в сообщении российского регулятора.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average завершил сессию на историческом максимуме в 21-й раз подряд. В ходе торгов трейдеры анализировали статданные по американской экономике и корпоративные новости. Число домов, строительство которых было начато в США в мае 2017 года, неожиданно снизилось на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,092 млн в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с сентября прошлого года. Кроме того, число разрешений на строительство новых домов в США в мае снизилось на 4,9% относительно предыдущего месяца, до 1,168 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали повышение первого показателя до 1,22 млн, второго - до 1,249 млн.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 94,5 пункта с майского уровня в 97,1 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали лишь незначительного снижения - до 97 пунктов. По мнению экспертов, падение индекса отражает опасения потребителей, что на фоне политических скандалов президенту США Дональду Трампу не удастся в полной мере выполнить свои предвыборные обещания, направленные на поддержку экономического роста в стране.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник после невыразительных результатов Уолл-стрит в прошлую пятницу. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,5%. С учетом Японии индикатор прибавил 0,6%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,67%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Объем японского экспорта увеличился в мае 2017 года на 14,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 5,85 трлн иен ($52,69 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Темпы повышения экспорта были максимальными с января 2015 года. Вместе с тем импорт в Японию подскочил на 17,8% в годовом выражении, до 6,05 трлн иен, после роста на 15,2% в апреле. Экономисты в среднем прогнозировали повышение экспорта на 16%, импорта - на 14,5%.

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в понедельник на данных об очередном росте числа действующих нефтедобывающих установок в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,27% - до $47,24 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,96% - до $47,37 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,36% - до $44,81 за баррель. В пятницу нефтесервисная компания Bake Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 6 единиц, до рекордных с апреля 2015 года 747 штук. Показатель растет на протяжении 22 недель подряд, чего не наблюдалось три десятилетия.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,62 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,12 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 514,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром нефть-04" (+2,5%), "Мостотрест-08" (+1,49%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,7%), а в лидерах снижения - "Транснефть-001P-05" (-2,1%), "РЖД БО-03" (-0,57%) и "Металлоинвест БО-08" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 7 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

АО "Открытие холдинг" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 35 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 9 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 15 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Ставка соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,84% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бумаги прошел 14 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 июня. В предыдущий раз РСХБ размещал облигации в апреле, выпустив биржевые бонды серии БО-01Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

Внешэкономбанк (ВЭБ) 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,7-8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,89-9,10% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) планирует 20 июня провести размещение облигаций серии БО-001Р-01 на 300 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 8,9% годовых. Срок обращения бумаг - до 20 июля 2018 года. Бумаги планируется размещать в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - также 10 лет.

ООО "Ипотечныйагент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 4 года на уровне 9,30-9,58% годовых. Купоны - квартальные. Досрочное погашение по усмотрению эмитента также предусмотрено в случае снижения непогашенного номинала облигаций до уровня ниже 20% от номинала. Выпуск погашается 14 мая 2045 года. Техническое размещение бумаг запланировано на 23 июня. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 5-8-го купонов облигаций БО-П04 на 2,05 млрд рублей в размере 12% годовых. "РГС Недвижимость" разместила облигации БО-П04 в июле 2016 года. Из номинального объема выпуска в 3 млрд рублей размещены были бумаги на 2,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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