Dow Jones обновил рекорд

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average завершил сессию на историческом максимуме в 21-й раз подряд.

В ходе торгов трейдеры анализировали статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в мае 2017 года, неожиданно снизилось на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1 млн 92 тыс. в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с сентября прошлого года.

Кроме того, число разрешений на строительство новых домов в США в мае снизилось на 4,9% относительно предыдущего месяца, до 1 млн 168 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали повышение первого показателя до 1 млн 220 тыс., второго - до 1 млн 249 тыс.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 94,5 пункта с майского уровня в 97,1 пункта, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали лишь незначительного снижения - до 97 пунктов.

По мнению экспертов, падение индекса отражает опасения потребителей, что на фоне политических скандалов президенту США Дональду Трампу не удастся в полной мере выполнить свои предвыборные обещания, направленные на поддержку экономического роста в стране.

Позитивным фактором для рынков в пятницу стало восстановление цен на нефть, до этого опускавшихся до самых низких отметок в текущем году. Благодаря этому капитализация Chevron и ExxonMobil выросла на 1,9% и 1,5% соответственно.

Котировки бумаг интернет-ритейлера Amazon выросли на 2,4% на новости, что компания приобретает сеть супермаркетов Whole Foods, специализирующейся на натуральных продуктах, за $13,7 млрд. Цена бумаг Whole Foods взлетела на 29%.

Сделка является рекордной в истории Amazon (предыдущий рекорд - менее $1 млрд) и демонстрирует ее стремление закрепиться в сегменте продуктовых магазинов. По мнению аналитиков, наличие широкой сети супермаркетов (свыше 460 в США и Канаде) позволит существенно ускорить доставку продуктов, заказываемых через интернет.

Между тем акции других ритейлеров снизились на опасениях, что Amazon будет активно применять скидки с целью привлечь новых покупателей. Рыночная стоимость Wal-Mart Stores снизилась на 4,6%, Costco Wholesale - на 7,2%.

Рыночная стоимость McDonalds уменьшилась на 0,2% после новости о том, что сеть ресторанов быстрого питания прекратила сотрудничество с Международным олимпийским комитетом.

Цена бумаг крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike Inc. упала на 3,4% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендации по ним.

Ухудшение рекомендаций аналитиков также негативно сказалось на капитализации сети супермаркетов Kroger, снизившейся на 9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 июня повысился на 24,38 пункта (0,11%) и составил 21384,28 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,69 пункта (0,03%) - до 2433,15 пункта.

Nasdaq Composite потерял 13,74 пункта (0,22%) и составил 6151,76 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник после невыразительных результатов Уолл-стрит в прошлую пятницу, пишет Financial Times.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,5%. С учетом Японии индикатор прибавил 0,6%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, как и более широкий индекс Topix.

Объем японского экспорта увеличился в мае 2017 года на 14,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 5,85 трлн иен ($52,69 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Темпы повышения экспорта были максимальными с января 2015 года.

Вместе с тем импорт в Японию подскочил на 17,8% в годовом выражении, до 6,05 трлн иен, после роста на 15,2% в апреле.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение экспорта на 16%, импорта - на 14,5%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1%.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг заявил о поддержке инвестиций в сырьевой сектор компаний из сегмента wealth management, пишет Shanghai Securities News. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР может отменить ограничения на инвестиции банков, страховщиков и пенсионных фондов на фьючерсном рынке, заявил зампредседателя регулятора Фан Синхай. Кроме того, комиссия продолжает изучать вопрос о создании фьючерсов на природный газ.

На этих заявлениях железная руда в Даляне подорожала на 2,1%, медь в Шанхае - на 0,4%, фьючерсы на коксующийся уголь поднялись на 3,1%, на энергетический уголь - на 2%. Курс ценных бумаг страховщика Ping An Insurance Group Co. поднялся на 3,4% на торгах в Гонконге.

Цены на жилье в Китае выросли в мае на 10,4% в годовом выражении, темпы повышения замедлились с апрельских 10,7%.

На этой неделе инвесторы ждут итогов пересмотра классификации рынков от индексной компании MSCI Inc., по итогам которого индексы MSCI Argentina и MSCI China A могут быть включены в расчет индекса MSCI для развивающихся рынков. По оценкам Morgan Stanley, вероятность такого решения превышает 50%.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

"В целом обстановка по-прежнему остается довольно позитивной для аппетита к риску", - считает руководитель департамента исследований Азии из Australia & New Zealand Banking Group Хун Го.

Акции азиатских ритейлеров дешевеют из-за самой большой сделки в истории Amazon.com, которая, как ожидается, поможет американской компании закрепиться на рынке продуктов питания. В прошлую пятницу Amazon.com Inc. достигла соглашения о приобретении сети супермаркетов Whole Foods Market Inc., специализирующейся на натуральных продуктах питания, за $13,7 млрд.

В частности, цена бумаг австралийской Woolworths Ltd. упала на 3,9%.

Рыночная стоимость Noble Group, одного из крупнейших сырьевых трейдеров в Азии, подскочила на 7% на сообщениях о том, что банки-кредиторы готовы спасти проблемную компанию от банкротства. По данным информированных источников, банки готовы дать Noble отсрочку до октября, чтобы она успела продать активы или найти инвестора для вливания нового капитала.

Котировки акций Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. выросли на 2,3% после пятничного предложения создать новую торговую площадку, которая позволит размещение и торговлю акциями стартапов до того, как они покажут прибыль.

Цены на нефть опускаются в понедельник на данных об очередном росте числа действующих нефтедобывающих установок в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК понизилась на $0,16 (0,24%) - до $47,21 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,45 (0,96%) - до $47,37 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,4%) - до $44,56 за баррель. Контракт подорожал на $0,28 (0,63%) - до $44,74 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В прошлую пятницу нефтесервисная компания Bake Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 6 единиц, до рекордных с апреля 2015 года 747. Показатель растет на протяжении 22 недель подряд, чего не наблюдалось три десятилетия.

Добыча растет не только в США - на минувшей неделе представители государственной нефтедобывающей компании Ливии National Oil Co. (NOC) заявили, что добыча в стране уже в ближайшие дни достигнет 900 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с текущими 800 тыс. б/с. Ливия не участвует в коллективном соглашении ОПЕК об ограничении добычи.

Между тем министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в третьем квартале текущего года. По его словам, не стоит ждать мгновенного эффекта от снижения добычи картелем, и для ребалансировки рынка потребуется больше времени.