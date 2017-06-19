Понедельник откроется, вероятно, умеренным повышением котировок акций - Инвестиционная палата

"Понедельник в России откроется, вероятно, умеренным повышением котировок. Значимые сопротивления видим около 1860-1870, 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Ожидания роста по-прежнему связаны с надеждами на “дно”, поставленное на волне "маржин-коллов" в прошлый четверг. Агрессивный вариант предполагает покупки в ходе колебаний в районе 1800-1850 пунктов. В консервативном сценарии рекомендуем покупки по факту закрытия одного из дней выше 1860-1870 или 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Целью роста на ближайшие недели видим 2000-2050 пунктов", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.