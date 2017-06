Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне снижения "аппетита к риску" после заседания ФРС

Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно снизились на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В первые два дня недели ситуация на рынке валютных гособлигаций России была относительно спокойной на фоне отсутствия ярко выраженной тенденции в секторе US Treasuries, который в свою очередь находился в ожидании итогов июньского заседания Федрезерва США.

В середине недели локальный всплеск активности покупателей отечественных евробондов был спровоцирован ростом стоимости американских казначейских обязательств, произошедшим после публикации в США макроэкономической статистики, оказавшейся хуже ожиданий аналитиков. Относительно слабые данные по инфляции и розничным продажам привели к росту котировок и соответствующему снижению доходностей US Treasuries, в частности, процентные ставки десятилетних казначейских облигаций снизились с уровня 2,20% до 2,12% годовых. Позитивное ценовое движение базовых активов нашло свое отражение и в динамике облигаций emerging markets, в том числе российских евробондов.

Статданные, опубликованные 14 июня, указали на неожиданное снижение потребительских цен в США в мае и максимальное с начала 2016 года падение розничных продаж. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце уменьшились на 0,1% по сравнению с апрелем и увеличились на 1,9% относительно мая 2016 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали, что первый показатель будет нулевым, а рост второго составит 2%. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в мае выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% за год.

В свою очередь розничные продажи в США в мае 2017 года сократились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, темпы снижения стали максимальными с января прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики Уолл-стрит не ожидали изменения показателя.

Вместе с тем ситуация на всех мировых долговых рынках заметно ухудшилась после заявлений руководства Федрезерва США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, сделанных по итогам июньского заседания. Федрезерв США по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых. Решение американского ЦБ совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции. Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Дополнительное давление на рынок отечественных еврооблигаций оказали также такие факторы, как падение нефтяных цен до минимальных уровней с ноября прошлого года, а также новости о новых антироссийских санкциях со стороны США. В частности, Сенат США в среду одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающий президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России. Глава банковского комитета Сената США Майк Крэйпо заявил, что целью санкций является усиление экономического давления, поскольку "россияне научились жить в рамках экономических ограничений существующего санкционного режима". На подпись президенту США Дональду Трампу данный документ поступит после того, как будет принят Конгрессом в целом. Для этого он должен быть одобрен Палатой представителей.

Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

В последний день недели ситуация на рынке российских еврооблигаций немного успокоилась, и колебания котировок проходили уже в рамках бокового диапазона благодаря наметившейся стабилизации на мировых рынках капитала и коррекционному отскоку цен на нефть.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,2% и составила 120,27% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 7 базисных пунктов и 16 июня составил 79 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,48%, с погашением в 2042 году - на 0,42% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 пунктов и составил 254 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 0,5%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,36% (их спред к US Treasuries расширился на 10 пунктов - до 166 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году потеряли в цене 0,22%, а с погашением в 2018 году - 0,34%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.