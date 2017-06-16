Рынок акций в пятницу скорректировался вверх, но неделю закрыл в минусе

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после обвала из-за ужесточения санкций США к России и укрепления рубля после умеренного снижения ставки ЦБ РФ; упали акции ПАО "Полюс" на фоне проходящего вторичного размещения бумаг (SPO) по ценам ниже рынка.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1822,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 994,38 пункта (+0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 8,1%.

Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 9,00% годовых), отметив, что видит пространство для ее снижения во втором полугодии 2017 года. Также ЦБ РФ повысил прогноз роста экономики РФ на 2017 год до 1,3-1,8% с 1-1,5%.

Доллар на этих новостях просел до 57,75 рубля (-0,14 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС упали на 3,2-4,5%, доллар подорожал на 0,7 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+8,1% и +3,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+4,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,6%).

Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%), ПАО "Полюс" (-3,7%, до 4236 рублей), "Татнефти" (-4,1%).

ПАО "Полюс" проводит с 15 по 29 июня сбор заявок в рамках SPO по цене $66,5-70,6 за акцию. Для расчетов в рублях будет использоваться официальный курс ЦБ на 30 июня.

В пятницу подросла фондовая Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,9%), однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и приостановила коррекцию нефть.

Нефть может завершить снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. За неделю нефть подешевела в среднем 3%, цены находятся возле минимумов за 7 месяцев.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $47,21 за баррель (+0,6% и -0,2% в четверг), июльская цена WTI - $44,87 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне).

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты.

Давление на нефтяной рынок в пятницу могут оказать данные Baker Hughes, если они укажут на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 22-й недели подряд.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рост рынка акций в пятницу носил технический характер, поскольку никаких заметных новостей не выходило. Поддержку российским активам оказала подросшая нефть после 4-дневного снижения. Однако отскок в ней тоже скорее технический, так как энергетический рынок даже после продления соглашения ОПЕК+ находится в состоянии переизбытка предложения. Так, на этой неделе МЭА обновило прогноз на 2018 год, в котором ждет увеличения добычи странами вне ОПЕК на 1,5 млн баррелей в сутки, а спроса - лишь на 1,4 млн б/с. Более того, Ливия (которая освобождена от обязанности сокращать добычу в рамках соглашения ОПЕК) в пятницу заявила, что в ближайшее время добыча может увеличиться на 100 тыс. б/с (до 900 тыс. б/с.).

Инвесторы не верят в восстановление нефтяных цен, однако ожидают ослабления курса рубля в кратко- и среднесрочной перспективе, поэтому акции экспортеров выглядя наиболее интересными. Учитывая снижение ставки ЦБ РФ и недавнее повышение ставки ФРС, привлекательность рубля для операций carry trade немного снизилась, хотя реальная ставка в РФ все еще остается высокой. Однако с дальнейшим ужесточением монетарной политики рубль скорее будет двигаться в сторону ослабления.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, основной новостью на российском рынке стало решение ЦБ России понизить ставку до 9% годовых, однако это совпало с ожиданиями аналитиков и не оказало существенного влияния на российский фондовый рынок.

Европейские фондовые индексы выросли, а Америка проседает на плохой статистике - число новостроек в мае упало на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,092 млн в пересчете на годовые темпы - минимум с сентября прошлого года.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ЦБ РФ снизил ставку всего на 25 базисных пунктов, хотя еще неделю назад можно было уверенно ожидать более агрессивного смягчения ДКП - ухудшение внешней ситуации, а также свежие инфляционные данные не позволили регулятору применить агрессивный подход. В итоговом заявлении отмечается, что среднесрочные риски сохраняются на повышенном уровне. Прежде всего, речь идет о ценах на нефть, которые обосновываются на более низких уровнях, чем ожидалось на фоне продления соглашения ОПЕК+.

Условия для carry trade незначительно ухудшились, хотя первой реакцией на смягчение было укрепление рубля. Тем не менее, эта тенденция вряд ли продлится долго, а серьезным тестом для российской валюты станет ближайшее размещение ОФЗ.

Вечером выйдет отчет Baker Hughes, который может усилить давление на котировки нефти, так как вновь ожидается рост числа активных буровых. Reuters сообщает также о том, что в районе Сингапура и Малайзии около 10 старых VLCC-танкеров было задействовано для хранения нефти с конца мая. Каждый из них может перевозить до 2 млн баррелей нефти.

После решения по ставке глава ЦБ РФ Э.Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что прогноз по нефти в 2017 году был сохранен на уровне $50 за баррель. В ближайшие два года ЦБ будет придерживаться умеренно жесткой денежной политики. Ожидания по ставке на конец года не изменились. И, кроме всего прочего, ЦБ рассматривает возможность публикации информации о динамике изменения прогноза по ставке. ЦБ допускает паузу в снижении больше чем на одном заседании, если реализуются указанные риски. Что же до оттока капитала, то он составит $19 млрд в 2017 году, $11 млрд в 2018 году, $14 млрд в 2019 году. Если же говорить о пополнении ЗВР, то ЦБ считает маловероятным возможность покупки валюты с этими целями в 2017 году.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок нефти после падения локально стабилизировался, инвесторы пытаются оценить, достигли ли цены "дна" и не пора ли снова вкладываться в сырье, учитывая разворот тренда по доллару после повышения процентной ставки ФРС до 1,25%. С ослаблением доллара нефть становится дешевле в национальных валютах других стран, что стимулирует вложения в нефть со стороны инвесторов, у которых есть эти валюты. С начала марта и доллар, и нефть находились в "медвежьем" тренде и в июне достигли минимумов, то есть сейчас цена нефти в валютах, отличных от доллара, наиболее привлекательна. Возникающая в связи с этим возможность для спекулятивной игры может поддержать цены на нефть в краткосрочной перспективе, учитывая возможность дальнейшего укрепления доллара.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+6,3%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+5,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,5%).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-6,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,6%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-3,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,514 млрд руб. (из них 11,235 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).