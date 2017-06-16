.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций в пятницу скорректировался вверх, но неделю закрыл в минусе
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Россия симпатизирует Трампу из-за его желания восстановить отношения - Путин
Россия симпатизировала кандидату в президенты США Дональду Трампу потому, что он заявлял о желании восстановить отношения между двумя странами, завил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем,...
 
ФНС пока не отслеживает все поступления на карточки граждан
Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей. Все больше людей пользуется карточными...
 
К 2020 году количество НПФ сократится в два раза
В ближайшие два-три года на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20-30...
 
16 июня 2017 года 20:05

Рынок акций в пятницу скорректировался вверх, но неделю закрыл в минусе

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после обвала из-за ужесточения санкций США к России и укрепления рубля после умеренного снижения ставки ЦБ РФ; упали акции ПАО "Полюс" на фоне проходящего вторичного размещения бумаг (SPO) по ценам ниже рынка.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1822,91 пункта (+0,3%), индекс РТС - 994,38 пункта (+0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 8,1%.

Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 9,00% годовых), отметив, что видит пространство для ее снижения во втором полугодии 2017 года. Также ЦБ РФ повысил прогноз роста экономики РФ на 2017 год до 1,3-1,8% с 1-1,5%.

Доллар на этих новостях просел до 57,75 рубля (-0,14 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС упали на 3,2-4,5%, доллар подорожал на 0,7 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+8,1% и +3,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+4,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,6%).

Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%), ПАО "Полюс" (-3,7%, до 4236 рублей), "Татнефти" (-4,1%).

ПАО "Полюс" проводит с 15 по 29 июня сбор заявок в рамках SPO по цене $66,5-70,6 за акцию. Для расчетов в рублях будет использоваться официальный курс ЦБ на 30 июня.

В пятницу подросла фондовая Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,9%), однако забуксовала Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и приостановила коррекцию нефть.

Нефть может завершить снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. За неделю нефть подешевела в среднем 3%, цены находятся возле минимумов за 7 месяцев.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $47,21 за баррель (+0,6% и -0,2% в четверг), июльская цена WTI - $44,87 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне).

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты.

Давление на нефтяной рынок в пятницу могут оказать данные Baker Hughes, если они укажут на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 22-й недели подряд.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рост рынка акций в пятницу носил технический характер, поскольку никаких заметных новостей не выходило. Поддержку российским активам оказала подросшая нефть после 4-дневного снижения. Однако отскок в ней тоже скорее технический, так как энергетический рынок даже после продления соглашения ОПЕК+ находится в состоянии переизбытка предложения. Так, на этой неделе МЭА обновило прогноз на 2018 год, в котором ждет увеличения добычи странами вне ОПЕК на 1,5 млн баррелей в сутки, а спроса - лишь на 1,4 млн б/с. Более того, Ливия (которая освобождена от обязанности сокращать добычу в рамках соглашения ОПЕК) в пятницу заявила, что в ближайшее время добыча может увеличиться на 100 тыс. б/с (до 900 тыс. б/с.).

Инвесторы не верят в восстановление нефтяных цен, однако ожидают ослабления курса рубля в кратко- и среднесрочной перспективе, поэтому акции экспортеров выглядя наиболее интересными. Учитывая снижение ставки ЦБ РФ и недавнее повышение ставки ФРС, привлекательность рубля для операций carry trade немного снизилась, хотя реальная ставка в РФ все еще остается высокой. Однако с дальнейшим ужесточением монетарной политики рубль скорее будет двигаться в сторону ослабления.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Алексея Адонина, основной новостью на российском рынке стало решение ЦБ России понизить ставку до 9% годовых, однако это совпало с ожиданиями аналитиков и не оказало существенного влияния на российский фондовый рынок.

Европейские фондовые индексы выросли, а Америка проседает на плохой статистике - число новостроек в мае упало на 5,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,092 млн в пересчете на годовые темпы - минимум с сентября прошлого года.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ЦБ РФ снизил ставку всего на 25 базисных пунктов, хотя еще неделю назад можно было уверенно ожидать более агрессивного смягчения ДКП - ухудшение внешней ситуации, а также свежие инфляционные данные не позволили регулятору применить агрессивный подход. В итоговом заявлении отмечается, что среднесрочные риски сохраняются на повышенном уровне. Прежде всего, речь идет о ценах на нефть, которые обосновываются на более низких уровнях, чем ожидалось на фоне продления соглашения ОПЕК+.

Условия для carry trade незначительно ухудшились, хотя первой реакцией на смягчение было укрепление рубля. Тем не менее, эта тенденция вряд ли продлится долго, а серьезным тестом для российской валюты станет ближайшее размещение ОФЗ.

Вечером выйдет отчет Baker Hughes, который может усилить давление на котировки нефти, так как вновь ожидается рост числа активных буровых. Reuters сообщает также о том, что в районе Сингапура и Малайзии около 10 старых VLCC-танкеров было задействовано для хранения нефти с конца мая. Каждый из них может перевозить до 2 млн баррелей нефти.

После решения по ставке глава ЦБ РФ Э.Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что прогноз по нефти в 2017 году был сохранен на уровне $50 за баррель. В ближайшие два года ЦБ будет придерживаться умеренно жесткой денежной политики. Ожидания по ставке на конец года не изменились. И, кроме всего прочего, ЦБ рассматривает возможность публикации информации о динамике изменения прогноза по ставке. ЦБ допускает паузу в снижении больше чем на одном заседании, если реализуются указанные риски. Что же до оттока капитала, то он составит $19 млрд в 2017 году, $11 млрд в 2018 году, $14 млрд в 2019 году. Если же говорить о пополнении ЗВР, то ЦБ считает маловероятным возможность покупки валюты с этими целями в 2017 году.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок нефти после падения локально стабилизировался, инвесторы пытаются оценить, достигли ли цены "дна" и не пора ли снова вкладываться в сырье, учитывая разворот тренда по доллару после повышения процентной ставки ФРС до 1,25%. С ослаблением доллара нефть становится дешевле в национальных валютах других стран, что стимулирует вложения в нефть со стороны инвесторов, у которых есть эти валюты. С начала марта и доллар, и нефть находились в "медвежьем" тренде и в июне достигли минимумов, то есть сейчас цена нефти в валютах, отличных от доллара, наиболее привлекательна. Возникающая в связи с этим возможность для спекулятивной игры может поддержать цены на нефть в краткосрочной перспективе, учитывая возможность дальнейшего укрепления доллара.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+6,3%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+5,2%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3,5%).

Подешевели бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-6,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,6%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-3,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,514 млрд руб. (из них 11,235 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 июня 2017 года 20:13
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти
Москва. 16 июня. Доллар США понижается, евро повышается на "Московской бирже в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 20:00
Рынок акций обвалился на неделе к уровням февраля 2016г по ММВБ
Рынок акций РФ на неделе ускорил падение из-за опасений ужесточения санкций США к России и упавшей нефти, индексы ММВБ и РТС пробили важные психологические уровни 1800 и 1000 пунктов соответственно, что ускорило распродажи на сигналах margin-call (ММВБ обновил минимум с февраля 2016 года). Под занавес недели рынок отыграл часть потерь, но серьезных причин для роста не нашел.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 19:30
Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне снижения "аппетита к риску" после заседания ФРС
Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно снизились на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 18:57
Мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное - ИК "Велес Капитал"
"По итогам пятничного заседания Банк России выбрал минимальный шаг снижения ключевой ставки — 0,25 п.п. (до 9,00% годовых). С одной стороны, регулятор не оправдал надежд многих участников рынка на второе подряд снижение ставки на 0,50 п.п., с другой — сопроводил свое решение ключевой, на наш...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:44
Рубль на следующей неделе будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл. - Бинбанк
"Курс рубля на этой неделе снизился из-за появления новостей о том, что в США могут быть приняты новые санкции по отношению к РФ, а юридическая форма действующих и будущих ограничений – изменена, - главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Во-первых, уменьшается вероятность отмены санкций...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:21
Инвесторы покупают подешевевшие акции в расчете на отскок - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 16 июня, российский рынок, наконец, приостановил падение и корректируется вверх. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС – чуть больше, +0,9%, за счет укрепления курса рубля (на 0,5%), констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Рост по большей части технический, поскольку...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:05
В ближайшие недели курс пары доллар/рубль будет оставаться вблизи текущих значений - Промсвязьбанк
"По итогам сегодняшнего заседания Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 9,0%, отметив сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий. Регулятор также указал на то, что он "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 16:16
В среднесрочной перспективе ожидаем подъема вплоть до 62-63 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Банк России очень осторожно, но все-таки понизил ключевую ставку. Решение совпало с ожиданиями участников рынка. На этом фоне курс доллара на бирже находится на отметке 57 рублей 60 копеек, евро располагается в районе отметки 64,35. Примечательно, что несмотря на то, что инфляция почти достигла...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:48
UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций РФ, несмотря на возросшие риски
нвестиционный банк UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для российских акций, несмотря на усиление геополитической напряженности в связи с поддержкой Сенатом США ужесточения санкций против РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Эксперты банка продолжают считать российский фондовый рынок...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:35
Рубль усилил рост к доллару и евро после снижения ЦБ РФ ключевой ставки меньше, чем ожидалось
Москва. 16 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки меньше, чем ожидалось.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:27
Ожидаем сохранения "медвежьего" тренда на рынке нефти до начала июля - Бинбанк
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:00
Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк
"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., отметив позитивные тенденции в динамике инфляции, инфляционных ожиданий и экономике в целом. ЦБ РФ указал, что видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, -...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 14:40
Решение ЦБ РФ снизить ставку на четверть процента не стало неожиданностью для рынка - Dukascopy Bank SA
"В пятницу основные мировые индексы акций растут вслед за ценами на нефть, - отмечает руководитель правления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что нефтяные контракты наконец оттолкнулись от минимальных значений текущего года, и стоимость барреля марки Brent сегодня...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.