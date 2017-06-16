Москва. 16 июня. Доллар США понижается, евро повышается на "Московской бирже в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти.

Курс доллара США составил 57,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,63 руб./EUR1, повысившись на 10,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 3,3 копейки, подешевев до 60,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на вечерних торгах пятницы на фоне растерявшей часть дневного прироста нефти. Котировки "черного золота" продолжают демонстрировать позитивную динамику, однако торгуются заметно ниже уровней середины дня. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК поднялась на 0,64% - до $47,22 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,45% - до $44,88 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,5%. В четверг котировки опускались до минимумов с ноября на фоне роста запасов бензина и дистиллятов в США, нехарактерного для данного времени года. Теперь трейдеры ждут данных нефтесервисной компании Baker Hughes, которые могут указать на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 22-й недели подряд.

Разница в динамике доллара и евро объясняется коррекционным ростом пары "евро-доллар" на рынке Forex после существенного падения в предыдущие дни на решении ФРС США повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 1-1,25% годовых.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта - до 9% годовых с 9,25% годовых, причем до заседания ЦБ РФ ожидания рынка делились поровну между сценариями снижения ставки на 25 и 50 б.п. Аналитики продолжают обсуждать влияние решения регулятора на курс нацвалюты.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, в пятницу в поддержку рубля выступало два фактора. "Первым из них стало восстановление рынка энергоносителей, вторым - решение ЦБ РФ, хотя решения регулятора снизить ставку на 0,25% было ожидаемым, поэтому особого влияния на рынок не оказало. Тем не менее, как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор продолжит придерживаться умеренно жесткой кредитно-денежной политики, поэтому в дальнейшем позитивное отношение к российской валюте может сохраниться. Тем более, если ситуация на рынке энергоносителей изменится в лучшую сторону, чему может способствовать возможное снижение запасов на следующей неделе", - подчеркивает Б.Зварич.

"Укрепление рубля на решение ЦБ РФ объясняется тем, что более плавные темпы снижения ставок благоприятны для операций сarry trade. На сегодняшней пресс-конференции Э.Набиуллина отметила, что вопрос пополнения золотовалютных резервов пока не стоит на повестке дня и ЦБ вернется к нему, когда не только текущий, но и среднегодовой показатель инфляции будет находиться вблизи 4%. Хотя это и не стало для рынка неожиданностью, но снижение неопределенности относительно планов ЦБ, безусловно, благоприятно для национальной валюты", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Роман Насонов.

"Банк России на сегодняшнем заседании понизил ключевую ставку до 9%. Решение было ожидаемым, поэтому реакции на валютном рынке мы не наблюдаем. Рубль остается устойчивым по отношению к доллару и евро на фоне относительно высоких цен на нефть и востребованности ОФЗ. Вот когда нефть упадет ниже $40 за баррель, вот тогда будет взрывная девальвация, как в 2014 году, и доллар будет стоить больше 70 рублей", - прогнозирует начальник отдела операций на фондовом рынке "РГС Инвестиции" Андрей Медник.

"Уже в конце следующей недели пройдут предварительные выплаты по основным налоговым платежам (НДС, НДПИ и акцизы), общий объем которых может достигнуть внушительного объема в 700 млрд рублей. В рамках подготовки к платежам экспортеры приступят к продаже валютной выручки, что окажет локальную поддержку рублю и может сгладить прочие негативные эффекты", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 29,71 копейки, до 57,74 руб./$1, и поднял курс евро на 17,66 копейки, до 64,46 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 16,37 копейки по отношению к четвергу и составил 57,6397 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 11,11 копейки по отношению к 15 июня и составил 57,6698 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 227,649 млн, из которых $1 млрд 390,585 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 837,064 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 15,86 копейки к четвергу - до 64,3678 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 14,98 копейки по отношению к 15 июня и составил 64,4198 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR439,249 млн, из которых EUR201,31 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 9,36% годовых. Ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,27% годовых, на срок 1 и 3 месяца - также на 1 б.п., до 9,22% и 9,23% годовых соответственно, на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 9,19% годовых.