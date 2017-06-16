.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций обвалился на неделе к уровням февраля 2016г по ММВБ
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Россия симпатизирует Трампу из-за его желания восстановить отношения - Путин
Россия симпатизировала кандидату в президенты США Дональду Трампу потому, что он заявлял о желании восстановить отношения между двумя странами, завил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем,...
 
ФНС пока не отслеживает все поступления на карточки граждан
Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей. Все больше людей пользуется карточными...
 
К 2020 году количество НПФ сократится в два раза
В ближайшие два-три года на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20-30...
 
16 июня 2017 года 20:00

Рынок акций обвалился на неделе к уровням февраля 2016г по ММВБ

Рынок акций РФ на неделе ускорил падение из-за опасений ужесточения санкций США к России и упавшей нефти, индексы ММВБ и РТС пробили важные психологические уровни 1800 и 1000 пунктов соответственно, что ускорило распродажи на сигналах margin-call (ММВБ обновил минимум с февраля 2016 года). Под занавес недели рынок отыграл часть потерь, но серьезных причин для роста не нашел.

В период с 13 по 16 июня индекс ММВБ упал на 3,2% - до 1822,91 пункта, индекс РТС потерял 4,5% и достиг 994,38 пункта; доллар вырос на 0,72 рубля, августовская нефть Brent подешевела на 2% или $0,94.

Рынок акций РФ начал торговую неделю во вторник со снижения, отыгрывая негативную динамику мировых площадок, ожидания введения новых санкций США к России. Индекс ММВБ откатился к 1860 пунктам на фоне отсечки на бирже дивидендов Сбербанка (-2,8% и -4,7% "префы") и "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%) с учетом расчетов "Т+2".

Нефть Brent подросла в рамах коррекции к $48,6 за баррель на фоне известий об утечке нефти в нигерийском трубопроводе, рост сдерживался опасениями, что усилия ОПЕК+ не помогут ослабить переизбыток топлива на мировом рынке.

В среду индекс ММВБ просел ниже 1840 пунктов, обнови минимум с апреля 2016 года, из-за упавшей нефти на статистике Минэнерго США по запасам сырья, а также на опасениях расширения антироссийских санкций США (Сенат инициировал принятие новых санкций в отношении РФ).

Нефть Brent упала ниже $47 за баррель на фоне данных Минэнерго США, что запасы нефти сократились меньше прогнозов, а резервы бензина выросли, при ожидавшемся снижении. Кроме того, добыча нефти в США выросла за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн б/с.

Мировое энергетическое агентство сообщило в отчете, что ожидает в 2018 году увеличения поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 1,5 млн б/с - до 59,7 млн б/с. Рост будет обеспечен в основном увеличением добычи нефти в США, а также в Бразилии и Канаде.

Пик панических распродаж акций пришелся на четверг на новостях о росте ставки Федрезерва (до 1-1,25% годовых), об ужесточении США антироссийских санкций и отсутствия оптимизма во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". Индекс РТС пробил рубеж 1000 пунктов, индекс ММВБ проваливался ниже 1775 пунктов (минимум с февраля 2016г), после чего к закрытию торгов отскочил к 1820 пунктам. Оборот акциями на "Мосбирже" стал рекордным с декабря 2014 года, превысив 90,85 млрд рублей. Нефть Brent осталась ниже $47 за баррель.

Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающую президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России. Кроме того, в четверг стало известно, что Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в Люксембурге 19 июня, продлит на год (до 23 июня 2018 года) ограничительные меры, принятые в ответ на "незаконную аннексию" Крыма и Севастополя Россией.

Федрезерв, повысив ставку, дал понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно повышение в текущем году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году.

В пятницу рынок акций скорректировался вверх, индекс ММВБ превысил 1820 пунктов, а РТС не смог отыграть 1000 пунктов. Отскок рублевых цен бумаг сдерживало укрепление рубля после того, как Банк России снизил ключевую процентную ставку всего на 25 базисных пунктов (до 9,0% годовых). ЦБ РФ отметил, что видит пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 года, при этом регулятор повысил прогноз роста экономики РФ на 2017г до 1,3-1,8% с 1-1,5%.

Нефть Brent поднялась к $47,3 за баррель, но завершила снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. Цены опустились в район 7-месячных минимумов.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись "Мечела" (-13% и -12% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (-11%), "Аэрофлота" (-10%); лучше рынка выглядели акции "Аптечной сети 36,6" (+12%), АО "Открытые инвестиции" (+4%), "МРСК Урала" (+3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе попытается скорректироваться вверх, однако отскок может не получить развитие в отсутствие стимулов на фоне слабости нефти из-за роста мировых запасов. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1780-1870 пунктов, для индекса РТС - 980-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 июня 2017 года 20:13
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти
Москва. 16 июня. Доллар США понижается, евро повышается на "Московской бирже в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 20:05
Рынок акций в пятницу скорректировался вверх, но неделю закрыл в минусе
Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после обвала из-за ужесточения санкций США к России и укрепления рубля после умеренного снижения ставки ЦБ РФ; упали акции ПАО "Полюс" на фоне проходящего вторичного размещения бумаг (SPO) по ценам ниже рынка.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 19:30
Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне снижения "аппетита к риску" после заседания ФРС
Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно снизились на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 18:57
Мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное - ИК "Велес Капитал"
"По итогам пятничного заседания Банк России выбрал минимальный шаг снижения ключевой ставки — 0,25 п.п. (до 9,00% годовых). С одной стороны, регулятор не оправдал надежд многих участников рынка на второе подряд снижение ставки на 0,50 п.п., с другой — сопроводил свое решение ключевой, на наш...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:44
Рубль на следующей неделе будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл. - Бинбанк
"Курс рубля на этой неделе снизился из-за появления новостей о том, что в США могут быть приняты новые санкции по отношению к РФ, а юридическая форма действующих и будущих ограничений – изменена, - главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Во-первых, уменьшается вероятность отмены санкций...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:21
Инвесторы покупают подешевевшие акции в расчете на отскок - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 16 июня, российский рынок, наконец, приостановил падение и корректируется вверх. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС – чуть больше, +0,9%, за счет укрепления курса рубля (на 0,5%), констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Рост по большей части технический, поскольку...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:05
В ближайшие недели курс пары доллар/рубль будет оставаться вблизи текущих значений - Промсвязьбанк
"По итогам сегодняшнего заседания Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 9,0%, отметив сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий. Регулятор также указал на то, что он "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 16:16
В среднесрочной перспективе ожидаем подъема вплоть до 62-63 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Банк России очень осторожно, но все-таки понизил ключевую ставку. Решение совпало с ожиданиями участников рынка. На этом фоне курс доллара на бирже находится на отметке 57 рублей 60 копеек, евро располагается в районе отметки 64,35. Примечательно, что несмотря на то, что инфляция почти достигла...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:48
UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций РФ, несмотря на возросшие риски
нвестиционный банк UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для российских акций, несмотря на усиление геополитической напряженности в связи с поддержкой Сенатом США ужесточения санкций против РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Эксперты банка продолжают считать российский фондовый рынок...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:35
Рубль усилил рост к доллару и евро после снижения ЦБ РФ ключевой ставки меньше, чем ожидалось
Москва. 16 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки меньше, чем ожидалось.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:27
Ожидаем сохранения "медвежьего" тренда на рынке нефти до начала июля - Бинбанк
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:00
Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк
"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., отметив позитивные тенденции в динамике инфляции, инфляционных ожиданий и экономике в целом. ЦБ РФ указал, что видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, -...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 14:40
Решение ЦБ РФ снизить ставку на четверть процента не стало неожиданностью для рынка - Dukascopy Bank SA
"В пятницу основные мировые индексы акций растут вслед за ценами на нефть, - отмечает руководитель правления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что нефтяные контракты наконец оттолкнулись от минимальных значений текущего года, и стоимость барреля марки Brent сегодня...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.