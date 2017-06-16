Рынок акций обвалился на неделе к уровням февраля 2016г по ММВБ

Рынок акций РФ на неделе ускорил падение из-за опасений ужесточения санкций США к России и упавшей нефти, индексы ММВБ и РТС пробили важные психологические уровни 1800 и 1000 пунктов соответственно, что ускорило распродажи на сигналах margin-call (ММВБ обновил минимум с февраля 2016 года). Под занавес недели рынок отыграл часть потерь, но серьезных причин для роста не нашел.

В период с 13 по 16 июня индекс ММВБ упал на 3,2% - до 1822,91 пункта, индекс РТС потерял 4,5% и достиг 994,38 пункта; доллар вырос на 0,72 рубля, августовская нефть Brent подешевела на 2% или $0,94.

Рынок акций РФ начал торговую неделю во вторник со снижения, отыгрывая негативную динамику мировых площадок, ожидания введения новых санкций США к России. Индекс ММВБ откатился к 1860 пунктам на фоне отсечки на бирже дивидендов Сбербанка (-2,8% и -4,7% "префы") и "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%) с учетом расчетов "Т+2".

Нефть Brent подросла в рамах коррекции к $48,6 за баррель на фоне известий об утечке нефти в нигерийском трубопроводе, рост сдерживался опасениями, что усилия ОПЕК+ не помогут ослабить переизбыток топлива на мировом рынке.

В среду индекс ММВБ просел ниже 1840 пунктов, обнови минимум с апреля 2016 года, из-за упавшей нефти на статистике Минэнерго США по запасам сырья, а также на опасениях расширения антироссийских санкций США (Сенат инициировал принятие новых санкций в отношении РФ).

Нефть Brent упала ниже $47 за баррель на фоне данных Минэнерго США, что запасы нефти сократились меньше прогнозов, а резервы бензина выросли, при ожидавшемся снижении. Кроме того, добыча нефти в США выросла за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн б/с.

Мировое энергетическое агентство сообщило в отчете, что ожидает в 2018 году увеличения поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 1,5 млн б/с - до 59,7 млн б/с. Рост будет обеспечен в основном увеличением добычи нефти в США, а также в Бразилии и Канаде.

Пик панических распродаж акций пришелся на четверг на новостях о росте ставки Федрезерва (до 1-1,25% годовых), об ужесточении США антироссийских санкций и отсутствия оптимизма во время "Прямой линии с Владимиром Путиным". Индекс РТС пробил рубеж 1000 пунктов, индекс ММВБ проваливался ниже 1775 пунктов (минимум с февраля 2016г), после чего к закрытию торгов отскочил к 1820 пунктам. Оборот акциями на "Мосбирже" стал рекордным с декабря 2014 года, превысив 90,85 млрд рублей. Нефть Brent осталась ниже $47 за баррель.

Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающую президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России. Кроме того, в четверг стало известно, что Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в Люксембурге 19 июня, продлит на год (до 23 июня 2018 года) ограничительные меры, принятые в ответ на "незаконную аннексию" Крыма и Севастополя Россией.

Федрезерв, повысив ставку, дал понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно повышение в текущем году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году.

В пятницу рынок акций скорректировался вверх, индекс ММВБ превысил 1820 пунктов, а РТС не смог отыграть 1000 пунктов. Отскок рублевых цен бумаг сдерживало укрепление рубля после того, как Банк России снизил ключевую процентную ставку всего на 25 базисных пунктов (до 9,0% годовых). ЦБ РФ отметил, что видит пространство для снижения ставки во втором полугодии 2017 года, при этом регулятор повысил прогноз роста экономики РФ на 2017г до 1,3-1,8% с 1-1,5%.

Нефть Brent поднялась к $47,3 за баррель, но завершила снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. Цены опустились в район 7-месячных минимумов.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись "Мечела" (-13% и -12% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (-11%), "Аэрофлота" (-10%); лучше рынка выглядели акции "Аптечной сети 36,6" (+12%), АО "Открытые инвестиции" (+4%), "МРСК Урала" (+3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе попытается скорректироваться вверх, однако отскок может не получить развитие в отсутствие стимулов на фоне слабости нефти из-за роста мировых запасов. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1780-1870 пунктов, для индекса РТС - 980-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".