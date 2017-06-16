Инвесторы покупают подешевевшие акции в расчете на отскок - УК "Райффайзен Капитал"

В пятницу, 16 июня, российский рынок, наконец, приостановил падение и корректируется вверх. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС – чуть больше, +0,9%, за счет укрепления курса рубля (на 0,5%), констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Рост по большей части технический, поскольку никаких заметных новостей сегодня не выходило. Поддержку российским активам оказывает, конечно, нефть, дорожающая впервые после 4 дней снижения. Однако, по мнению эксперта, отскок в ней тоже, скорее, технический, так как энергетический рынок даже после продления соглашения ОПЕК находится в состоянии переизбытка предложения. Так, на этой неделе МЭА обновило прогноз на 2018 год, в котором ждет увеличения добычи странами вне ОПЕК на 1,5 млн баррелей в сутки, а спроса – лишь на 1,4 млн баррелей. Более того, Ливия (которая освобождена от обязанности сокращать добычу в рамках соглашения ОПЕК) сегодня заявила, что в ближайшее время добыча может увеличиться на 100 тыс б/с, до 900 тыс б/с.

"Тем не менее, инвесторы откупают подешевевшие акции в расчете на отскок, - отмечает эксперт УК. - Наибольшим спросом пользуются бумаги металлургического сектора: отраслевой индекс ММВБ прибавляет 1,35% за счет роста акций Русала (+3,5%), Северстали (+3,1%), НорНикеля (+1,6%). Инвесторы не верят в восстановление нефтяных цен, однако ожидают ослабления курса рубля в кратко- и среднесрочной перспективе, поэтому акции экспортеров выглядя наиболее интересными. Учитывая сегодняшнее снижение ставки ЦБ РФ еще на 25 б.п., и недавнее повышение ставки ФРС на 25 б.п., carry-trade привлекательность рубля немного снизилась, хотя реальная ставка в РФ все еще остается высокой. Однако с дальнейшим ужесточением монетарной политики рубль скорее будет двигаться в сторону ослабления. Конечно, сегодняшняя реакция отечественной валюты (укрепление на 0,5%) пока не отражает все вышесказанное".