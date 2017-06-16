Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные металлы. Запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах снизились, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились. Цены на золото на бирже в Шанхае слегка понизились, а на серебро и платину подросли, объемы торгов продолжали расти. Цены на золото снижались до уровня $1253, после чего подросли к уровню $1257,6. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.