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16 июня 2017 года 15:35

Рубль усилил рост к доллару и евро после снижения ЦБ РФ ключевой ставки меньше, чем ожидалось

Москва. 16 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки меньше, чем ожидалось.

Курс доллара США составил 57,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,27 руб./EUR1, опустившись на 25,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 28,5 копейки, подешевев до 60,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 29,71 копейки, до 57,74 руб./$1, и поднял курс евро на 17,66 копейки, до 64,46 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах пятницы после решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки с 9,25% до 9% годовых, то есть на 25 базисных пунктов (б.п.), а не на 50 б.п., как ожидалось частью участников торгов.

Существенную поддержку рублю оказывают также цены на нефть, ускорившие рост на закрытии "коротких" позиций в последний день торговой недели. В пятницу цены на нефть восстанавливаются с минимальных отметок с ноября, однако завершают снижением четвертую неделю подряд впервые за два года на опасениях сохранения избытка предложения на глобальном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК поднялась на 1,28% - до $47,52 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,98% - до $45,08 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

"Текст релиза, который сопровождал решение ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки, представляется достаточно сфокусированным и однозначным: в настоящее время инфляционные риски снизились, что позволяет регулятору продолжать постепенное снижение ключевой ставки, но их возможный рост в среднесрочной перспективе требует сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Мы ожидали, что Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п., но с учетом усиления геополитических рисков в последние дни стали считать более вероятным и оправданным шаг на 25 б.п. В целом мы по-прежнему полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8%", - считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

"Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 9%. Мы полагаем, что это неправильное и рискованное решение. Стоило обратить больше внимания на события текущей недели. Американские санкции и итоги заседания ФРС однозначно играют против котировок российского рубля и российских ценных бумаг. ЦБ РФ, прежде всего, отвечает за стабильность на финансовых рынках, однако не сделал паузу. Мы считаем решение снизить ставку ошибочным. Результатом лоббизма заемщиков. При этом мы по-прежнему полагаем, что среднесрочный таргет ЦБ РФ по ключевой ставке в 6-7% является справедливым так же, как и таргет по инфляции в районе 4%", - высказывает мнение директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

"Рубль сегодня укрепляется, но не стоит обольщаться. Инвесторы ждали более серьезного снижения ставки ЦБ, поэтому рост российской валюты по отношению к доллару скоро прекратится. Более вероятной на следующий месяц видится отметка 58,5 руб./$1, нежели 56,5 руб./$1", - прогнозирует заместитель генерального директора по инвестициям ИГ "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 3 базисных пунктов (б.п.) - до 9,36% годовых. Ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,27% годовых, на срок 1 и 3 месяца - также на 1 б.п., до 9,22% и 9,23% годовых соответственно, на срок 6 месяцев - на 2 б.п., до 9,19% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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