Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк

"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., отметив позитивные тенденции в динамике инфляции, инфляционных ожиданий и экономике в целом. ЦБ РФ указал, что видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Также Банк России считает, что инфляционные риски в краткосрочном периоде снизились, но могут возрасти в среднесрочной перспективе. Список основных среднесрочных рисков, упоминаемых в тексте пресс-релиза, был расширен за счет включения в него возможности проведения налогового маневра. В то же время из текста пресс-релиза был удален комментарий о том, что при принятии решений в области процентной политики Банк России будет учитывать вероятность реализации сценария, предполагающего рост цен на нефть в 2018-2019 гг. С учетом предыдущих высказываний представителей ЦБ РФ можно сделать вывод о том, что Банк России продолжает придерживаться достаточно консервативного прогноза по динамике нефтяного рынка в 2018-2019 гг., ожидая, что цены на нефть будут находиться около 40 долл./барр. Таким образом, текст пресс-релиза представляется достаточно сфокусированным и однозначным: в настоящее время инфляционные риски снизились, что позволяет регулятору продолжать постепенное снижение ключевой ставки, но их возможный рост в среднесрочной перспективе требует сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Мы ожидали, что Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п., но с учетом усиления геополитических рисков в последние дни стали считать более вероятным и оправданным шаг на 25 б.п. В целом мы по-прежнему полагаем, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8%. Тем не менее потенциальное ужесточение санкционного режима и то, что в тексте пресс-релиза ЦБ РФ впервые были упомянуты риски, связанные с возможным проведением налогового маневра, могут заставить нас незначительно (на 25-50 б.п.) повысить прогноз по значению ключевой ставки на конец года при поступлении новой информации".