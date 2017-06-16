Впервые за долгое время ставки денежного рынка не поползут вниз вслед за ключевой - ИК "Фридом-Финанс"

Как и ожидалось, рынок в пятницу демонстрирует отскок после вчерашней сильной коррекции, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Восстановление котировок происходит благодаря повышению цен на нефть и слабопозитивному внешнему фону. Ажиотажа, однако, не наблюдается: оборот торгов в фондовой секции средний.Резко негативных настроений на рынке сегодня нет.

"Инвесторы, возможно, будут искать точки для входа в длинные позиции на средний срок, несмотря на вероятность продолжения коррекции в ближайшую неделю, - полагает эксперт ИК. - Лучше рынка выглядят акции АЛРОСы, Сбербанка, Норникеля, Северстали. Вчерашняя «свеча» в акциях Сбербанка похожа на разворотную, объем был максимальным за год. Рыночная капитализация Сбера близка к балансовой стоимости, что создает дополнительный драйвер для покупки. Главным российским событием стало заседание ЦБ, ключевая ставка была снижена на 0,25 п.п. При этом на денежном рынке ставки не урезаются, что подтверждает наличие спроса на рубли. Это может быть связано с ростом курса USD/RUB на фоне падения цены на нефть и ужесточения денежно-кредитной политики в США. Инвесторы выводят средства из российских бумаг. Хотя этот процесс пока не очень активен, он оказывает давление на национальную валюту. Какой будет реакция на ставку, зависит от ситуации с ликвидностью. Вероятно, что впервые за долгое время ставки денежного рынка не поползут вниз вслед за ключевой. В экономике появляется спрос на кредиты, поэтому банки будут держать свои ставки на прежнем уровне". В этом случае отток средств инвесторов из акций и облигаций замедлится или вовсе приостановится, считает Г. Ващенко, до тех пор, пока курс USD/RUB будет ниже 60. В фокусе еще значительное количество международной статистики: данные по инфляции в еврозоне, а также по разрешениям на строительство и количеству буровых установок в США. Последнее окажет влияние на нефть, но, скорее всего, даже в случае увеличения добычи цена Brent сегодня не упадет ниже $47 за баррель. Ориентир эксперта по индексу ММВБ на закрытие: 1820 п., прогноз по паре USD/RUB: 57,50–58.