Дальнейшая динамика доходностей ОФЗ будет определяться решением ЦБ РФ по ставке и риторикой Э. Набиуллиной - Промсвязьбанк

"Полагаем, что динамика котировок ОФЗ после заседания ЦБ РФ будет определяться не столько решением по ставке, сколько риторикой Э.Набиуллиной на пресс-конференции, формирующей представление о вероятной траектории движения ставок в будущем. Скорее всего, снижение ставки на 50 б.п. все же немного поддержит корректирующийся рынок и доходности ОФЗ в течение нескольких дней опустятся на 5-7 б.п. Выбор же в пользу шага 25 б.п. при сдержанной риторике может привести к сопоставимому росту доходностей", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.