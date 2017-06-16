Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются четвертую неделю подряд по мере того как запасы сырой нефти в США упорно продолжают оставаться высокими, провоцируя сомнения в эффективности плана по сокращению добычи со стороны ОПЕК и 11 крупных нефтедобывающих стран, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 16 июня в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 47,20 доллара за баррель, потеряв с открытия недели около 2,4%. Американский эталон WTI находился в районе 44,88, снизившись за этот период на 2,5%.

Динамика запасов сырой нефти и бензина в США последние две недели достаточно негативна. Экономика США вкатывается в сезон отпусков, а запасы бензина в общей сумме подросли на 5 миллионов баррелей. Это вызывает сомнения в том, что потребление этим летом поставит новые рекорды, которые прогнозировались весной. Это, безусловно, дисконтируется сейчас из цен.

"Тем не менее, надо также отметить, что фьючерсы сейчас находятся на тех же ценовых уровнях, на которых были до принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи, - указывает эксперт ГК. - С этого момента они убрали с рынка около 1,8 миллиона баррелей в сутки, а добыча в США приросла всего на 700 тысяч баррелей в сутки. Плюс ожидается, что мировой спрос в этом году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Если также принять во внимание, что динамика запасов - показатель достаточно шумный, то видно, что нахождение цен на таких низких ценовых уровнях плохо поддерживается фундаментально. Некоторое время, пока не улучшится новостной фон, мы можем торговаться ниже 50 долларов за баррель, но в более долгосрочной перспективе цены на Brent вернутся выше этой отметки".