Снижение котировок акций РФ повышает их привлекательность, однако пока импульс остается отрицательным - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 14 июня 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе котировки акций РФ останутся под давлением в условиях падения цен на нефть и угрозы введения США новых санкций против России. Тем не менее, аналитики отмечают привлекательный фундаментальный потенциал роста рыночной стоимости российских акций - 22% - на горизонте 6-12 месяцев и ожидают прохождения индексами "дна" в ближайшие недели. По их оценкам, текущее соотношение риска и доходности у акций РФ наилучшее с прошлого лета. "Наконец, с технической точки зрения рынок не был настолько перепроданным с января 2016 года - редкий случай", - пишут они.

Как отмечается в обзоре, за отчетную неделю розничные клиенты стали чистыми продавцами впервые с начала года. "Темпы продаж пока невелики, их можно даже назвать несущественными, однако главный сигнал - неготовность выкупать просадку рынка", - говорится в аналитическом материале.

Неделя, завершившаяся 14 июня, была худшей с начала мая для российского рынка акций с точки зрения динамики потоков капитала в ETF: совокупные чистые оттоки составили $25 млн. "Главным фактором отрицательного результата стали оттоки из российских фондов в объеме $54 млн, что перевесило положительный эффект от притоков в GEM ETF (по нашим расчетам, $30 млн)", - пишут аналитики.

Институциональные инвесторы остались чистыми покупателями вторую неделю подряд, однако с меньшей уверенностью, чем неделей ранее.