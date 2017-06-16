UBS поднял рейтинг GDR Северстали до "держать", но снизил оценку на 11%

Инвестиционный банк UBS понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с $14 до $12,5 за штуку, перенести горизонт прогнозирования с 2017 на 2018 год, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать", так как соотношение риска и доходности у них в настоящее время сбалансировано.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Северстали", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $14,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,08 за штуку.