Российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра доходности UST-10 слегка подрастают с 2,16 до 2,17% годовых, нефть Brent по-прежнему держится около отметки 47 долларов за баррель. На этом фоне российские евробонды, вероятно, будут стабилизироваться в ожидании новых сигналов, в первую очередь, от динамики базовых активов. В фокусе также развития ситуации вокруг новых мер санкционного давления со стороны США. Сегодня на ход торгов на глобальных долговых рынках также может оказать влияние выход блока макростатистики в Штатах: разрешения на строительство новых домов в мае (в 15:30 мск) и индекс потребдоверия от университета Мичигана (в 17:00 мск)", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.