Рынок акций РФ утром корректируется вверх вслед за нефтью, индекс ММВБ поднялся к 1830п

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх вслед за нефтью после обвала накануне, индексы РТС и ММВБ поднялись к отметкам 1000 и 1830 пунктов соответственно.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1827,68 пункта (+0,5%), индекс РТС - 996,92 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар стоит 57,75 рубля (-0,14 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+4,1%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай). Китайский рынок остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в финансовую систему с целью поддержки рыночной ликвидности. Спрос на ликвидность резко вырос в связи с ужесточением властями страны требований к капиталу банков.

Чистые вливания НБК в финсистему в пятницу составили 250 млрд юаней ($36,73 млрд), что является максимумом с середины января.

Между тем в пятницу растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,3-0,9%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%), дорожает нефть.

Нефть может завершить снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. За неделю нефть подешевела в среднем 3%, цены находятся возле минимумов за 7 месяцев.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $47,27 за баррель (+0,8% и -0,2% в четверг), июльская цена WTI - $44,93 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне).

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты.

Давление на нефтяной рынок в пятницу могут оказать данные Baker Hughes, если они укажут на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 22-й недели подряд.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после того, как накануне индексы РТС и ММВБ обвалились ниже рубежей 1000 и 1800 пунктов соответственно, снижение рынка достигло апогея, по некоторым бумагам произошло принудительное закрытие позиций, что является сигналом к скорой волне роста. В пятницу рост индексов на этом фоне может составить в пределах 1%.

От ЦБ РФ ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов (до 9% годовых), что уже заложено в текущие цены активов. Снижение на 50 б.п. окажет давление на рубль и даст импульс к восстановлению российский индексов.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также полагает, что спекулянты пытаются выкупить падение акций.

Теоретически рынку поможет снижение ключевой ставки ЦБ РФ, так как через несколько дней деньги на рынке будут котироваться с меньшей ставкой. Это будет хорошим поводом для покупки просевших бумаг на фоне дивидендного периода. Несмотря на снижение инфляционных ожиданий населения ЦБ РФ не будет торопиться с шагом понижения в 50 б.п., но сделает снижение на 25 б.п.

Далее регулятор возьмет небольшой тайм-аут, чтобы оценить стабилизацию инфляции и общий эффект от понижения ставки на экономику. Вместе с тем тема санкций набирает градус напряженности. Сенат США в виде законопроекта принял введение новых санкций против России, чтобы президент США Дональд Трамп не смог в одностороннем порядке отменить санкции, принятые еще Бараком Обамой. Сейчас слово остается за главой США, так как теперь их можно отменить только через убеждение Конгресса. Однако несколько ведущих европейских стран, инвестирующих в российский газовый трубопровод в Европу, осудили законопроект о новых санкциях против России, на чем российский рынок акций отыграл часть потерь.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, тема санкций США против РФ отыграна, но условий для возобновления покупок акций пока не наблюдается.

Сенат США одобрил поправку в законопроект о расширении санкций в отношении Ирана и России. Санкции направлены в основном на то, чтобы затруднить развитие российского нефтегазового и финансового секторов. Кроме того, Минфину США поручено проработать предложения по распространению ограничений на суверенный долг России.

В пятницу акции и сырьевые рынки демонстрируют отскок, однако пока нет условий для возобновления покупок российских акций, несмотря на то, что расширение санкций уже формально отыграно. Индекс ММВБ может закрепиться выше 1800 пунктов, доллар может протестировать уровень 58 руб./$1.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс ММВБ оказался в "медвежьем" тренде не только на внутридневном, но и на дневном графике, что является серьезной заявкой на продолжение движения вниз. Однако в краткосрочной перспективе может состояться и отскок за счет фиксации прибыли по "коротким позициям" и новых покупок, так как некоторые бумаги стали интересны с позиции дивидендных выплат.

С технических позиций, отскок индекса ММВБ возможен до 1850-1870 пунктов, но "медвежья" фаза также предполагает дальнейшее падение до 1680-1720 пунктов. Возможное снижение ставки ЦБ РФ скорее позитивно для рынка, поскольку повышает привлекательность дивидендных бумаг, а также ослабит рубль, что отразится на валютной переоценке рублевых инструментов.

Нефть остается вблизи недельных минимумов. Структура контанго продолжает указывать на переизбыток предложения: ноябрьские контракты Brent на $0,9 дороже поставок в августе, а февральские - уже почти на $1,85. Текущее падение цен полностью связано с тем, что на рынке обеспокоены ростом добычи вне ОПЕК и падением дисциплины в картеле по обязательствам соглашения о сокращении производства. Даже очередные проблемы с поставками из восточной Ливии не мешают рынку оставаться в подавленном состоянии. Американские сланцевые компании утверждают, что могут добывать нефть с прибылью при цене ниже $50 и даже $45 за баррель. В то же время цена на WTI упала уже ниже $45 за баррель.

Российский рынок акций утром в пятницу может снизиться на фоне дивидендных отсечек по ряду тяжеловесных бумаг. Кроме того, ситуация на внешних рынках вряд ли называется оптимистичной, если нефть все еще остается около $47 за баррель Brent. В Европе оптимизм может быть связан с тем, что министры финансов еврозоны договорились об очередном кредитном транше для Греции, а также о возможном продлении сроков погашения кредитов. Португалия изучает возможность досрочного погашения кредитов МВФ.

К середине дня можно ждать улучшения ситуации на рынках. Однако это не касается рубля. После вероятного снижения ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пунктов давление на отечественную валюту начнет возрастать, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+12,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,9%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%).

Подешевели бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,35), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-0,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,754 млрд руб. (из них 2,487 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).

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