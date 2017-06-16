Ждем продолжения консолидации котировок нефти - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть марки Brent продолжает проторговывать район $47/баррель ввиду крепости доллара и активно обсуждаемых опасений относительно роста предложения нефти в США в условиях менее сильного, чем ожидалось, старта автосезона в стране. Мы ждем сегодня в течение дня продолжения консолидации котировок нефти ввиду царящей на рынке безыдейности, отмечая сохраняющуюся конъюнктурную уязвимость рынка, остро нуждающегося в новостных триггерах. Сегодня в центре внимания будут данные о буровых в США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.