Ожидаем стабилизации рубля на уровне 58.0 к доллару до конца июня - Росбанк

"При относительно стабильных уровнях сырьевых котировок в ходе четверга, рубль все же сдал свои позиции на восстановительной динамике доллара США и разговорах о новых санкциях против России. Пара USD/RUB по восходящей достигла 57.80 к концу вчерашней сессии, где и осталась в начале локальных торгов. Мы полагаем, смягчение политики Банком России не окажет заметного влияния на положение рубля, и ожидаем его стабилизации на уровне 58.0 до конца июня", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики Росбанка.