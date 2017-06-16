Спекулянты попытаются отыграть часть вчерашнего падения, поэтому российские акции подрастут - Банк "Глобэкс"

"Ожидаем нейтрального открытия от индекса ММВБ на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов. Спекулянты попытаются отыграть часть вчерашнего падения, поэтому российские акции подрастут. Теоретически рынку поможет снижение ключевой ставки, так как через несколько дней деньги на рынке будут котироваться с меньшей ставкой. Это будет хорошим поводом для покупки просевших бумаг на фоне дивидендного периода. Несмотря на снижение инфляционных ожиданий населения, мы полагаем, что ЦБ не будет торопиться с шагом понижения в 50 б.п, но сделает снижение на 25 б.п. Регулятор берет небольшой тайм-аут, чтобы оценить стабилизацию инфляции и общий эффект от понижения ставки на экономику. Вместе с тем, тема санкций набирает градус напряженности. Сенат США в виде законопроекта принял введение новых санкций против России, чтобы Президент США не смог в одностороннем порядке отменить санкции, принятые еще Бараком Обамой. Сейчас слово остается за главой США, т.к. теперь их можно отменить только через убеждение Конгресса. Однако несколько ведущих европейских стран, инвестирующих в российский газовый трубопровод в Европу, осудили законопроект о новых санкциях против России и на этом фоне российский рынок немного отыграл существенное падение", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.