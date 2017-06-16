В целом поводов для роста рынка акций особо не наблюдается - КИТ Финанс Брокер

"Если говорить о ситуации на рынке акций в целом, то поводов для роста особо не наблюдается. Приход к власти Дональда Трампа, надежды на которого поддержали рынок во втором полугодии 2016 года, породил больше неопределённости на мировой арене, нежели придал импульс для роста. Обещания американского президента реализуются медленно, а в отношениях между Россией и США сдвигов не наметилось. Кроме того, корпоративные отчеты российских компаний за 1 квартал зафиксировали снижение прибыли. Более того, отнюдь не все госкомпании согласились выплатить 50% чистой прибыли в качестве дивидендов. При смене настроений на рынке рекомендуем обратить внимание в первую очередь на акции "Сбербанка". Банк предоставил традиционно сильные квартальные результаты. Кроме того, внимания заслуживают дивидендные акции "Татнефти" прив. и "Мечела" прив. Сегодня состоится заседание ЦБ РФ. Результаты обычно публикуются в 13:30 мск. Мы ждем снижения процентной ставки на 0,25 п.п. Реакции рынка, как обычно, не будет - весь эффект "размажется" на более длинном временном отрезке", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.