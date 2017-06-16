16 июня 2017 года 10:19
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне небольшого восстановления цен на нефть
Москва. 16 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого восстановления цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,76-57,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,77 руб./$1 (-12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 64,44 руб./EUR1 (-8,8 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 10,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 60,77 рубля.
Доллар при этом оказался на 32,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,55 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов в пятницу на фоне небольшого восстановления цен на нефть после падения до минимальных уровней за 7 месяцев на текущей неделе. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК поднялась на 0,38% - до $47,1 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,25% - до $44,48 за баррель.
Рынок энергоносителей завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен на "черное золото" с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти.
Опубликовано: /Финмаркет/
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