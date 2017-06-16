Рынок акций может начать день в "минусе" на фоне дивидендных отсечек по ряду "тяжеловесных" бумаг - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций может начать день в "минусе" на фоне дивидендных отсечек по ряду "тяжеловесных" бумаг. Кроме того, ситуация на внешних рынках вряд ли называется оптимистичной, если нефть все ещё остаётся около $47 за баррель Brent. В Европе оптимизм может быть связан с тем, что министры финансов еврозоны договорились об очередном кредитном транше для Греции, а также о возможном продлении сроков погашения кредитов. Португалия изучает возможность досрочного погашения кредитов МВФ. Соответственно, к середине дня можно ждать улучшения ситуации на рынках. Однако это не касается рубля. После вероятного снижения ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пунктов давление на отечественную валюту начнёт возрастать", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.