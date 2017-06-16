Целью для роста индекса ММВБ может стать диапазон 1830-1840 пунктов - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Вчера рынок подступил к важному техническому диапазону поддержки 1740-1770 пунктов, и в течение пятничной сессии мы рассчитываем на продолжение восстановления. Целью для роста индекса ММВБ может стать диапазон 1830-1840 пунктов, но для дальнейшего движения может потребоваться больший позитив со стороны рынка нефти и отсутствие эскалации страновой премии за риск, определяемой перспективой законопроекта по санкциям, который вскоре поступит на подпись президенту США. В центре внимания будут заседание Банка России и решение по ключевой ставке, которое может оказать влияние на валютный курс", - указывают аналитики Промсвязьбанка.