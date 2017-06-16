Даже наименее пессимистично настроенные участники нефтяного рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций - eToro

"Сейчас в сырьевом сегменте сформировалась такая ситуация, при которой часть игроков могла бы прикупить изрядно подешевевший актив, но даже наименее пессимистично настроенные участники рынка не находят причин для открытия "длинных" позиций. А это значит, что в ближайшее время не исключены новые попытки снижения цен, если не появится хотя бы малейшего сигнала благоприятного характера. Нефть не поднималась выше отметки 50 уже больше недели, и теоретически это может поспособствовать некоторому замедлению активности буровых компаний США. Интересно будет ознакомиться с сегодняшним отчетом Baker Hughes по числу действующих установок. Если количество буровых прервет рекордную череду роста, это станет хорошим подспорьем и поводом для отскока цен от минимумов. В противном случае на пробое минимума 5 мая в районе 46,64 Brent устремится к новым годовым минимумам, но может быть остановлена отметкой 46. Также стоит обратить внимание на динамику доллара, укрепление которого тоже вносит свою лепту в неспособность актива привлечь покупателей. Если валюта получит новый толчок к росту в случае выхода благоприятных данных по рынку жилья, шансы на уверенное возвращение выше уровня 47 будут еще скуднее", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.