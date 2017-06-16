Рубль пока продолжит "жить своей жизнью" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Рубль пока продолжит "жить своей жизнью". Разница ключевых ставок в России и США слишком велика. Поэтому +0,25% от ФРС – малозаметная величина. Долларов в российской финансовой системе – перманентный избыток, и этот избыток будет давить на пару доллар/рубль вниз, в направлении 55 рублей за доллар, возможно, ниже. Нужны ли в этом свете какие-то действия монетарных властей? Вряд ли", - отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.