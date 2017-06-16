Утренние прогнозы: фондовые индексы отыграют часть потерь

Большинство аналитиков ожидают сегодня позитивного открытия рынка акций РФ. Фондовые индексы отыграют часть потерь, понесенных на этой неделе.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1820 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных им с начала недели потерь".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок на открытии пятницы, вероятно, сдержанно прибавит, отыгрывая улучшение внешнего фона по сравнению с минувшим днем. Сейчас появились признаки формирования "дна" (высокие объемы, предположительные "маржин-коллы"), что, по нашему мнению, оправдывает поиск моментов для покупок. Консервативный сценарий предполагает покупки по факту закрепления выше 1900-1920 пунктов по индексу ММВБ. Целью роста на ближайшие недели видим 2000-2050 пунктов. В более отдаленной перспективе возможно возвращение к максимумам года около 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня существенное влияние на ход торгов может оказать решение по ставкам Центробанка РФ".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня возможен некоторый период стабилизации котировок после избыточно нервного движения предшествующих дней (с позиций технического анализа, возможен возврат к психологически важному уровню 1000 пунктов по индексу РТС, что, впрочем, пока не отменяет краткосрочного нисходящего тренда)".

"Промсвязьбанк": "Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Вчера рынок подступил к важному техническому диапазону поддержки 1740-1770 пунктов, и в течение пятничной сессии мы рассчитываем на продолжение восстановления. Целью для роста индекса ММВБ может стать диапазон 1830-1840 пунктов, но для дальнейшего движения может потребоваться больший позитив со стороны рынка нефти и отсутствие эскалации страновой премии за риск, определяемой перспективой законопроекта по санкциям, который вскоре поступит на подпись президенту США".