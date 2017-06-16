.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Динамика цен рублевых корпоративных бондов в пятницу будет зависеть от решений ЦБ по ставке
.
ГЛАВНОЕ
Экономика России вошла в период роста
Рецессия в России преодолена, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". ВВП за январь-апрель вырос на 0,7%. При этом он обратил внимание на тревожный факт: увеличилось число людей, живущих за чертой бедности
 
Россия симпатизирует Трампу из-за его желания восстановить отношения - Путин
Россия симпатизировала кандидату в президенты США Дональду Трампу потому, что он заявлял о желании восстановить отношения между двумя странами, завил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем,...
 
ФНС пока не отслеживает все поступления на карточки граждан
Сервис переводов денег с карты на карту (по их номерам) появился в России всего пять лет назад. А сейчас квартальные обороты таких операций граждан в отдельных банках достигают десятков миллиардов рублей. Все больше людей пользуется карточными...
 
К 2020 году количество НПФ сократится в два раза
В ближайшие два-три года на рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ), вероятнее всего, будут активно проводиться сделки слияния и поглощения, а небольшие игроки будут покидать рынок. Это может привести к тому, что останется порядка 20-30...
 
16 июня 2017 года 09:45

Динамика цен рублевых корпоративных бондов в пятницу будет зависеть от решений ЦБ по ставке

Москва. 16 июня. Динамика цен рублевых корпоративных облигаций в пятницу будет зависеть от итогов заседания Банка России, на котором будет решаться вопрос о повышении ключевой ставки (ставка может быть понижена на 25 или 50 базисных пунктов с нынешних 9,25% годовых), а также от сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне" на фоне возобновившихся распродаж акций высокотехнологичных компаний, однако темпы падения замедлились к концу сессии. Инвесторы реагировали на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и сигналы о предстоящей нормализации денежно-кредитной политики, корпоративные новости и продолжающееся снижение цен на нефть. Объем промпроизводства в США в мае 2017 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Аналитики в среднем ожидали его увеличения на 0,2%.

Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне вырос до максимума за более чем два года - 19,8 пункта по сравнению с минус 1 пунктом в мае. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 5 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в отрасли. Вместе с тем индикатор деловой активности ФРБ Филадельфии снизился в этом месяце до 27,6 пункта с 38,8 пункта в мае - одного из самых высоких значений за последние 30 лет. Эксперты предполагали более значительное снижение - до 26 пунктов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам дня 0,55%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%. Китайский рынок остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в финансовую систему с целью поддержки рыночной ликвидности. Спрос на ликвидность резко вырос в связи с ужесточением властями страны требований к капиталу банков. Чистые вливания НБК в финсистему в пятницу составили 250 млрд юаней ($36,73 млрд), что является максимумом с середины января.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в пятницу утром, оттолкнувшись от минимальных уровней за 7 месяцев. Рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК поднялась на 0,36% - до $47,09 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на 0,17% - до $46,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,29% - до $44,81 за баррель.

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты. Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным ранее на этой неделе, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,964 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,538 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 513,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть АК-001P-05" (+1,29%), "Сбербанк БО-18" (+1,1%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,99%), а в лидерах снижения - "Газпром нефть-04" (-2,5%), "МОЭСК БО-09" (-0,75%) и "Акрон БО-02" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 13 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. Купоны - годовые, оферта по выпуску трехлетних бумаг не предусмотрена. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых облигаций банка объемом до 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках - 30 лет.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 4-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,63% годовых (16,22 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 12-го купона облигаций 3-й серии в размере 6,9% годовых (34,41 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.

Банк "Интеза" в рамках оферты приобрел 1 млн 686,508 тыс. биржевых облигаций серии БО-03. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 33,7% бондов данного выпуска. Эмитент разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в июне 2015 года. Ставка текущего купона - 8,25% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны, call-опцион не предусмотрен.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 июня 2017 года 20:13
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти
Москва. 16 июня. Доллар США понижается, евро повышается на "Московской бирже в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 20:05
Рынок акций в пятницу скорректировался вверх, но неделю закрыл в минусе
Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после обвала из-за ужесточения санкций США к России и укрепления рубля после умеренного снижения ставки ЦБ РФ; упали акции ПАО "Полюс" на фоне проходящего вторичного размещения бумаг (SPO) по ценам ниже рынка.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 20:00
Рынок акций обвалился на неделе к уровням февраля 2016г по ММВБ
Рынок акций РФ на неделе ускорил падение из-за опасений ужесточения санкций США к России и упавшей нефти, индексы ММВБ и РТС пробили важные психологические уровни 1800 и 1000 пунктов соответственно, что ускорило распродажи на сигналах margin-call (ММВБ обновил минимум с февраля 2016 года). Под занавес недели рынок отыграл часть потерь, но серьезных причин для роста не нашел.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 19:30
Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне снижения "аппетита к риску" после заседания ФРС
Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно снизились на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 18:57
Мы оцениваем решение ЦБ как нейтральное - ИК "Велес Капитал"
"По итогам пятничного заседания Банк России выбрал минимальный шаг снижения ключевой ставки — 0,25 п.п. (до 9,00% годовых). С одной стороны, регулятор не оправдал надежд многих участников рынка на второе подряд снижение ставки на 0,50 п.п., с другой — сопроводил свое решение ключевой, на наш...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:44
Рубль на следующей неделе будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл. - Бинбанк
"Курс рубля на этой неделе снизился из-за появления новостей о том, что в США могут быть приняты новые санкции по отношению к РФ, а юридическая форма действующих и будущих ограничений – изменена, - главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Во-первых, уменьшается вероятность отмены санкций...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:21
Инвесторы покупают подешевевшие акции в расчете на отскок - УК "Райффайзен Капитал"
В пятницу, 16 июня, российский рынок, наконец, приостановил падение и корректируется вверх. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС – чуть больше, +0,9%, за счет укрепления курса рубля (на 0,5%), констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Рост по большей части технический, поскольку...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 17:05
В ближайшие недели курс пары доллар/рубль будет оставаться вблизи текущих значений - Промсвязьбанк
"По итогам сегодняшнего заседания Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 9,0%, отметив сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий. Регулятор также указал на то, что он "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 16:16
В среднесрочной перспективе ожидаем подъема вплоть до 62-63 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Банк России очень осторожно, но все-таки понизил ключевую ставку. Решение совпало с ожиданиями участников рынка. На этом фоне курс доллара на бирже находится на отметке 57 рублей 60 копеек, евро располагается в районе отметки 64,35. Примечательно, что несмотря на то, что инфляция почти достигла...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:48
UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций РФ, несмотря на возросшие риски
нвестиционный банк UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для российских акций, несмотря на усиление геополитической напряженности в связи с поддержкой Сенатом США ужесточения санкций против РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Эксперты банка продолжают считать российский фондовый рынок...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:35
Рубль усилил рост к доллару и евро после снижения ЦБ РФ ключевой ставки меньше, чем ожидалось
Москва. 16 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки меньше, чем ожидалось.    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:27
Ожидаем сохранения "медвежьего" тренда на рынке нефти до начала июля - Бинбанк
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в...    читать дальше
.
16 июня 2017 года 15:00
Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк
"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., отметив позитивные тенденции в динамике инфляции, инфляционных ожиданий и экономике в целом. ЦБ РФ указал, что видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, -...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.