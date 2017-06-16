Динамика цен рублевых корпоративных бондов в пятницу будет зависеть от решений ЦБ по ставке

Москва. 16 июня. Динамика цен рублевых корпоративных облигаций в пятницу будет зависеть от итогов заседания Банка России, на котором будет решаться вопрос о повышении ключевой ставки (ставка может быть понижена на 25 или 50 базисных пунктов с нынешних 9,25% годовых), а также от сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне" на фоне возобновившихся распродаж акций высокотехнологичных компаний, однако темпы падения замедлились к концу сессии. Инвесторы реагировали на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и сигналы о предстоящей нормализации денежно-кредитной политики, корпоративные новости и продолжающееся снижение цен на нефть. Объем промпроизводства в США в мае 2017 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Аналитики в среднем ожидали его увеличения на 0,2%.

Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне вырос до максимума за более чем два года - 19,8 пункта по сравнению с минус 1 пунктом в мае. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 5 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в отрасли. Вместе с тем индикатор деловой активности ФРБ Филадельфии снизился в этом месяце до 27,6 пункта с 38,8 пункта в мае - одного из самых высоких значений за последние 30 лет. Эксперты предполагали более значительное снижение - до 26 пунктов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам дня 0,55%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%. Китайский рынок остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в финансовую систему с целью поддержки рыночной ликвидности. Спрос на ликвидность резко вырос в связи с ужесточением властями страны требований к капиталу банков. Чистые вливания НБК в финсистему в пятницу составили 250 млрд юаней ($36,73 млрд), что является максимумом с середины января.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в пятницу утром, оттолкнувшись от минимальных уровней за 7 месяцев. Рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК поднялась на 0,36% - до $47,09 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на 0,17% - до $46,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,29% - до $44,81 за баррель.

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты. Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным ранее на этой неделе, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,964 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,538 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 513,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть АК-001P-05" (+1,29%), "Сбербанк БО-18" (+1,1%) и "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,99%), а в лидерах снижения - "Газпром нефть-04" (-2,5%), "МОЭСК БО-09" (-0,75%) и "Акрон БО-02" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходил 13 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. Купоны - годовые, оферта по выпуску трехлетних бумаг не предусмотрена. Облигации размещены в рамках бессрочной программы биржевых облигаций банка объемом до 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках - 30 лет.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 4-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,63% годовых (16,22 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 12-го купона облигаций 3-й серии в размере 6,9% годовых (34,41 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.

Банк "Интеза" в рамках оферты приобрел 1 млн 686,508 тыс. биржевых облигаций серии БО-03. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 33,7% бондов данного выпуска. Эмитент разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в июне 2015 года. Ставка текущего купона - 8,25% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны, call-опцион не предусмотрен.