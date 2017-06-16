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16 июня 2017 года 09:31

Цены на нефть завершают падением 4-ю неделю подряд

Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет в пятницу. Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев.

Рынок акций США завершил торги в четверг в "красной зоне" на фоне возобновившихся распродаж акций высокотехнологичных компаний, однако темпы падения замедлились к концу сессии.

Инвесторы реагировали на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и сигналы о предстоящей нормализации денежно-кредитной политики, корпоративные новости и продолжающееся снижение цен на нефть.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 8 тыс. и составило 237 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 4 тыс., с 245 тыс. до 241 тыс.

Объем промпроизводства в США в мае 2017 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Аналитики в среднем ожидали его увеличения на 0,2%.

Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне вырос до максимума за более чем два года - 19,8 пункта по сравнению с минус 1 пунктом в мае. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 5 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в отрасли.

Вместе с тем индикатор деловой активности ФРБ Филадельфии снизился в этом месяце до 27,6 пункта с 38,8 пункта в мае - одного из самых высоких значений за последние 30 лет. Эксперты предполагали более значительное снижение - до 26 пунктов.

ФРС в соответствии с ожиданиями рынка повысила диапазон базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых. Однако в отличие от трейдеров и аналитиков руководители Федрезерва рассчитывают на еще одно повышение ставки в 2017 году.

Также американский ЦБ объявил, что намерен начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году. ФРС обнародовала примерный план нормализации, но не уточнила дату ее начала. Глава Федрезерва Джанет Йеллен, разъяснявшая подход к сокращению активов, в ходе пресс-конференции также отказалась назвать точную дату.

"Повышения ставки ждали все, но что стало неожиданностью, так это более ястребиный тон заявлений ФРС, - отметила директор аналитического департамента City Index Кэтлин Брукс. - Федрезерв не упоминал о задержке ожидаемых от Вашингтона налогово-бюджетных стимулов, что позволяет предположить, что ФРС готова продолжить нормализацию денежно-кредитной политики вне зависимости от того, что сделает администрация Трампа".

Цены на нефть продолжили снижаться после обвала днем ранее, ближайший контракт на WTI подешевел на 0,7%.

Курсы акций Netflix и Facebook упали на 0,3% на торгах в Нью-Йорке, Apple потеряла 0,6% капитализации. В целом индекс высокотехнологичных компаний обновил минимум за четыре недели.

Рыночная стоимость оператора супермаркетов Kroger Co. рухнула на 18,9% из-за слабых финансовых результатов. Кроме того, Kroger ухудшила прогноз годовой прибыли с $2,21-2,25 на акцию до $2-2,05 на акцию. Темпы падения были максимальными с декабря 1999 года.

Котировки акций производителя детских игрушек Mattel упали на 6,7% после того, как компания снизила квартальные дивиденды более чем наполовину.

Цена бумаг Nike Inc. уменьшилась на 3,2% после объявления о сокращении 2% штата.

Акции General Electric подорожали на 1,7%, Caterpillar и Boeing - на 1,6%, замедлив общее падение рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 15 июня опустился на 14,66 пункта (0,07%) и составил 21359,90 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,46 пункта (0,22%) - до 2432,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 29,39 пункта (0,47%) и составил 6165,50 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в пятницу, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%.

"Фондовые рынки возвращаются к затишью", - отмечает аналитик CMC Capital в Австралии Рик Спунер.

Эксперт отметил, что активизация продаж акций технологических компаний в США, отмеченная в четверг, не привела к обрушению котировок бумаг, и влияние этого фактора на азиатские рынки было ограниченным.

Бумаги японской технологической компании SoftBank подорожали в ходе торгов на 3,2%, тайваньской Hon Hai Precision, поставщика Apple Inc., - на 2%.

Ослабление иены относительно доллара США поддерживает акции японских экспортеров в пятницу. Стоимость бумаг Mitsubishi Electronic подскочила на 1,4%, Honda Motor - на 0,7%, Yamaha Motor - на 1,2%.

Китайский рынок, однако, остается под давлением, несмотря на существенные вливания Народного банка КНР (НБК) в финансовую систему с целью поддержки рыночной ликвидности. Спрос на ликвидность резко вырос в связи с ужесточением властями страны требований к капиталу банков.

Чистые вливания НБК в финсистему в пятницу составили 250 млрд юаней ($36,73 млрд), что является максимумом с середины января.

Внимание инвесторов по-прежнему направлено на ситуацию с Anbang Insurance Group, руководитель которой был задержан властями КНР по подозрению в экономических преступлениях и взяточничестве. Китайские банки приняли меры для ограничения своих операций с Anbang, сообщил источник MarketWatch.

Цены на нефть стабильны в пятницу около минимальных уровней за 7 месяцев, пишет MarketWatch.

Рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях экспертов в возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,1%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,04 (0,09%) - до $46,96 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы упали в цене на $0,08 (0,17%) - до $46,92 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $44,48 за баррель. Контракт подешевел на $0,27 (0,6%) - до $44,46 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Рост добычи нефти в США ставит под угрозу усилия государств ОПЕК, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти. Ограничение производства нефти странами ОПЕК+ с января текущего года пока не принесло желаемого результата, отмечают эксперты.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным ранее на этой неделе, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

Давление на нефтяной рынок в пятницу могут оказать данные Baker Hughes, если они укажут на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 22-й недели подряд.


Опубликовано: /Финмаркет/
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