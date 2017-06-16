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16 июня 2017 года 09:32
"Короткие" позиции по нефти лучше сохранить и сегодня - AMarkets
"Рынок нефти в одном шаге о того, чтобы показать одну из худших недель с начала этого года. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в районе 7-месячного минимума, отражая прежние инвесторские опасения по поводу способности ОПЕК разрешить проблему с переизбытком предложения. Сегодня в 20:00 мск будет опубликован еще один важный релиз для всего рынка "черного золота". Речь идет об отчете Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, который может сообщить о 22 неделе подряд роста числа нефтяных терминалов. "Короткие" позиции по нефти лучше сохранить и сегодня", - предупреждает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
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16 июня 2017 года 20:13
Москва. 16 июня. Доллар США понижается, евро повышается на "Московской бирже в пятницу вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растерявшей часть дневного роста нефти. читать дальше
.16 июня 2017 года 20:05
Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после обвала из-за ужесточения санкций США к России и укрепления рубля после умеренного снижения ставки ЦБ РФ; упали акции ПАО "Полюс" на фоне проходящего вторичного размещения бумаг (SPO) по ценам ниже рынка. читать дальше
.16 июня 2017 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе ускорил падение из-за опасений ужесточения санкций США к России и упавшей нефти, индексы ММВБ и РТС пробили важные психологические уровни 1800 и 1000 пунктов соответственно, что ускорило распродажи на сигналах margin-call (ММВБ обновил минимум с февраля 2016 года). Под занавес недели рынок отыграл часть потерь, но серьезных причин для роста не нашел. читать дальше
.16 июня 2017 года 19:30
Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне снижения "аппетита к риску" после заседания ФРС
Москва. 16 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно снизились на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" после состоявшегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 июня 2017 года 18:57
"По итогам пятничного заседания Банк России выбрал минимальный шаг снижения ключевой ставки — 0,25 п.п. (до 9,00% годовых). С одной стороны, регулятор не оправдал надежд многих участников рынка на второе подряд снижение ставки на 0,50 п.п., с другой — сопроводил свое решение ключевой, на наш... читать дальше
.16 июня 2017 года 18:02
В ближайшее время можно ожидать подрастания нефти к отметке 50-51 долл. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня нефть Brent торгуется в плюсе, около 1%. Нефть существенно снизилась с конца мая, а с февраля находится в понижающемся боковом тренде. Давление на нефть оказывает повышение процентной ставки в США. Ожидается, что страны - производители сырья сохранят ограничения на добычу в 2018 году, что... читать дальше
.16 июня 2017 года 17:44
"Курс рубля на этой неделе снизился из-за появления новостей о том, что в США могут быть приняты новые санкции по отношению к РФ, а юридическая форма действующих и будущих ограничений – изменена, - главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Во-первых, уменьшается вероятность отмены санкций... читать дальше
.16 июня 2017 года 17:21
В пятницу, 16 июня, российский рынок, наконец, приостановил падение и корректируется вверх. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС – чуть больше, +0,9%, за счет укрепления курса рубля (на 0,5%), констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Рост по большей части технический, поскольку... читать дальше
.16 июня 2017 года 17:05
"По итогам сегодняшнего заседания Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 9,0%, отметив сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий. Регулятор также указал на то, что он "видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:40
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1245, уровни сопротивления – $1260-1284 - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США под влиянием выхода слабой статистики по розничным продажам и инфляции. Инвесторы сомневаются в хорошем состоянии американской экономики, что также придавливает вниз рынок акций и поддерживает цены на драгоценные... читать дальше
.16 июня 2017 года 16:16
"Банк России очень осторожно, но все-таки понизил ключевую ставку. Решение совпало с ожиданиями участников рынка. На этом фоне курс доллара на бирже находится на отметке 57 рублей 60 копеек, евро располагается в районе отметки 64,35. Примечательно, что несмотря на то, что инфляция почти достигла... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:48
нвестиционный банк UBS сохраняет рейтинг "выше рынка" для российских акций, несмотря на усиление геополитической напряженности в связи с поддержкой Сенатом США ужесточения санкций против РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Эксперты банка продолжают считать российский фондовый рынок... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:35
Москва. 16 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине после решения ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки меньше, чем ожидалось. читать дальше
.16 июня 2017 года 15:27
"Рынок нефти остается "медвежьим", к концу недели котировки Brent тяжело восстанавливаются до уровней $47,5. На неделе пессимистичные настроения на рынке усиливались за счет данных отчетов МЭА и ОПЕК. Позитивные тенденции замедления темпов роста сланцевого производства и сокращения запасов сырья в... читать дальше
.16 июня 2017 года 15:00
Банк России продолжит снижать ключевую ставку, и к концу года она будет составлять около 8% - Бинбанк
"Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., отметив позитивные тенденции в динамике инфляции, инфляционных ожиданий и экономике в целом. ЦБ РФ указал, что видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 г. в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, -... читать дальше
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