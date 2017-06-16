"Короткие" позиции по нефти лучше сохранить и сегодня - AMarkets

"Рынок нефти в одном шаге о того, чтобы показать одну из худших недель с начала этого года. Котировки нефти марки Brent продолжают держаться в районе 7-месячного минимума, отражая прежние инвесторские опасения по поводу способности ОПЕК разрешить проблему с переизбытком предложения. Сегодня в 20:00 мск будет опубликован еще один важный релиз для всего рынка "черного золота". Речь идет об отчете Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, который может сообщить о 22 неделе подряд роста числа нефтяных терминалов. "Короткие" позиции по нефти лучше сохранить и сегодня", - предупреждает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.