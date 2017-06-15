Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне торгующейся на ноябрьских минимумах нефти

Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне цен на нефть, находящихся вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года.

Курс доллара США составил 57,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,35 руб./EUR1, опустившись на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 11,8 копейки, подорожав до 60,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине на фоне нефти, торгующейся вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года на опасениях, что ребалансировка мирового рынка находится под угрозой из-за роста добычи в США. Нефтяной рынок не может оправиться от резкого падения накануне и продолжает реагировать снижением на данные о неожиданном росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 0,11% - до $46,95 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,29% - до $44,41 за баррель.

Разница в динамике доллара и евро на внутреннем валютном рынке объясняется существенным снижением пары "евро-доллар" после решения ФРС США повысить диапазон базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах в четверг наблюдаются повышенные объемы и активность участников. "Наконец-то исчезло сумасшедшее предложение валюты, которое превалировало на рынке последние две с лишним недели и которое загнало рублевую цену на нефть очень и очень низко. В среду, к примеру, рублевая цена на нефть падала до 2660 рублей за баррель, что очень мало. Все завершилось вчера на вечерней сессии, и сегодня утром доллар уже повышался при открытии торгов, причем на очень внушительных объемах в отличие от большинства предыдущих дней. Однако, несмотря на то, что было довольно заметное предложение валюты со стороны экспортеров, наблюдался встречный очень хороший спрос на нее, и на фоне низкой нефти во второй половине дня доллар начал повышаться. То есть сегодня предложение со стороны экспортеров было очень мощным, так как они наконец-то дождались хоть какого-то роста доллара, но оно все было бодро выкуплено. Помимо ситуации на рынке нефти, этому могло способствовать возможное ужесточение санкций против России со стороны США. Это очень нерадостная новость для наших рынков", - подчеркнул А.Карпов.

"Большую часть дня на валютном рынке рубль оставался под давлением новостей о возможном расширении антироссийских санкций. К окончанию рабочего дня пара "доллар-рубль" поднималась выше 57,8 руб./$1 против утреннего открытия чуть выше 57,2 руб./$1. При этом решение ФРС о повышении ставки, вероятно, если и оказывало дополнительное давление, то совсем незначительное, так как итоги заседания не стали сюрпризом для рынков. В пятницу ключевым событием станет заседание российского регулятора. К настоящему времени Банк России располагает необходимыми предпосылками для еще одного смягчения процентной политики не менее чем на 50 б.п., однако мы считаем, что какой бы выбор регулятор ни сделал между снижением на 25 и 50 б.п., оно окажет лишь ограниченное влияние на внутренние валютный и долговой рынки", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Падение нефтяных цен, расширение списка санкций и повышение ставки Федрезерва - все это негатив для курса российского рубля. Мы очень долгое время видели, как пара "доллар-рубль" не хотела выходить из диапазона 56-57 руб./$1, ну а сейчас этот выход произошел. И в случае уверенной торговли выше отметки 57 руб./$1 нас ждет постепенное ослабление российского рубля", - прогнозирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 июня на 41,34 копейки, до 57,44 руб./$1, и поднял курс евро на 33,14 копейки, до 64,28 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 46,26 копейки по отношению к среде и составил 57,476 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 49,01 копейки по отношению к 14 июня и составил 57,5475 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $7 млрд 018,989 млн, из которых $1 млрд 724,155 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 294,834 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 29,35 копейки к среде - до 64,2093 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 17,03 копейки по отношению к 14 июня и составил 64,2606 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR480,811 млн, из которых EUR226,594 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR254,217 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая повысилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,33% годовых. Ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,28% годовых, на срок 1 и 3 месяца - на 4 б.п. - до 9,23%, 9,24% годовых соответственно, на срок 6 месяцев - на 2 б.п. - до 9,21% годовых.