Рынок акций РФ после обвала смог отыграть часть потерь, оборот Мосбиржи стал рекордным с декабря 2014г

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в четверг после дневного пика панических распродаж на новостях об ужесточении США антироссийских санкций и на фоне отсутствия оптимизма во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" к вечеру отыграл большую часть потерь; оборот акциями на "Мосбирже" стал рекордным с декабря 2014 года.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1817,82 пункта (-1,1%, минимум дня - 1774,56 пункта, минимум с февраля 2016 года), индекс РТС - 991,96 пункта (-2,2%) - минимум с ноября 2016 года; рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали на 1-4%.

Доллар вырос до 57,72 рубля (+0,28 рубля).

Сенат США накануне одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающую президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России.

Кроме того, в четверг стало известно, что Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в Люксембурге 19 июня, продлит на год (до 23 июня 2018 года) ограничительные меры, принятые в ответ на "незаконную аннексию" Крыма и Севастополя Россией. Об этом говорится в документах, распространенных в четверг в Брюсселе к заседанию совета на уровне глав МИД ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что новые антироссийские санкции возникли на "голом месте" и являются следствием внутриполитической борьбы в США, это ненормально, и ни к чему хорошему они не приведут. По словам В.Путина, санкции сказались на российской экономике, но сильнее на ней отразилась мировая конъюнктура.

Также президент РФ сообщил, что рост ВВП РФ за январь-апрель 2017 года составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Ранее Росстат сообщил, что ВВП в первом квартале вырос на 0,5% в годовом выражении.

В лидерах отката выступили акции "Мосбиржи" (-4,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,8% и -2,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,3%).

Выросли акции "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Федрезерв США по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. ФРС по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции.

Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания ФРС заявила, что по-прежнему ожидает ускорения инфляции до целевого уровня в 2% в следующем году.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов, падают Европа (DAX, FTSE, CAC 40 теряют в пределах 1%), снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%), поскольку инвесторы фиксируют прибыли после заседания ФРС.

В США в четверг вышла разнополярная статистика. Индекс деловой активности Филадельфии в июне просел до 27,6 пункта при прогнозах падения до 24,85 пункта с майских 38,8 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне вырос до 19,8 пункта при прогнозах роста до 5 пунктов с майского минус 1 пункта. Объем промпроизводства в США в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста на 0,2%.

На нефтяном рынке цены пытаются стабилизироваться, но давление оказывают опасения избытка нефти на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $46,93 за баррель (-0,2% и -3,5% в среду), июльская цена WTI - $44,77 за баррель (-0,4% и -3,7% накануне).

Падению цен на нефть в среду способствовали данные Минэнерго США, указавшие на менее существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране. Кроме того, увеличились запасы бензина, что стало сюрпризом для экспертов, ожидавших повышения спроса на бензин в разгар автомобильного сезона.

Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,33 млн б/с.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, опубликованным в среду, добыча нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, вырастет в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как глобальный спрос на нефть повысится лишь на 1,4 млн б/с.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, "пружина, которая поддерживала индекс ММВБ над уровнем 1850 пунктов, лопнула, и что с этим делать, пока непонятно". "Быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России. К тому же сейчас в мире наблюдается тренд по выходу инвесторов из высокорисковых активов. Озабоченность по поводу замедления экономики США усилилась, что рикошетом бьет по сырьевым ценам.

Вновь появились прогнозы о том, что цены на нефть упадут до $20 за баррель, хотя полгода назад нефтяные эксперты говорили, что балансировка спроса и предложения нефти в мире будет достигнута в конце текущего года. Сейчас этот момент перенесли на первое полугодие следующего года (в лучшем случае). Ситуация на внешних рынках также не способствует покупкам акций - европейские фондовые индексы упали до минимума за два месяца, снижается Америка.

"Прямая линия" с президентом РФ В.Путиным не дала ответ на вопрос, который мучает инвесторов: когда кончится "санкционная война". Если санкции США против России - это "свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в США", то быстро эта война не кончится.

Рост экономики России - не повод для гордости властей, это произошло на фоне скачка цен на нефть, которые неизвестно как себя поведут в 2018 году. Об устойчивости роста говорить не приходится, к тому же темп роста ВВП РФ отстает от среднемировых 2,8%. При низких темпах роста Россия проиграет битву за инвестиции другим развивающимся странам.

Что касается индекса ММВБ, то техническая поддержка находится на уровнях 1790 и 1760 пунктов. Понижательный локальный тренд, являющийся местным сопротивлением, проходит на 1865 пунктах, отмечает А.Верников.

Как полагает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, распродажи российских активов были вызваны сразу несколькими факторами. В первую очередь, это одобрение Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций в отношении РФ. Документ не только усиливает и расширяет действующие санкции против России, он еще и усиливает полномочия Конгресса в вопросе отмены санкций (президент не сможет это сделать, если Конгресс не проголосует "за"). Законопроект еще не вступил в силу, сначала он должен получить одобрение верхней палаты и Палаты представителей, а потом уже попасть на стол к президенту, однако некоторые инвесторы решили не вдаваться в подробности и заранее распродали российские активы. Из "рынка-фаворита" в начале года (на ожиданиях отмены санкций со стороны США) он превратился в "рынок-изгой" (на тех же самых санкциях, только в обратном контексте).

Во-вторых, решение ФРС повысить ставку до 1-1,25% вызвало отток с развивающихся рынков. Помимо снижения аппетита к риску, повышение ставок в США оказало давление и на курс рубля, который начал движение вниз после затяжного периода устойчивости к падению цен на нефть. Так, если ЦБ РФ в пятницу не откажется от своего намерения продолжить снижение учетной ставки (хотя бы на 25 базисных пунктов, несмотря на ожидания сокращения на 50 б.п.), курс рубля может пробить и 58 руб./$1.

По оценке аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций в четверг упал на объемах почти в три раза выше обычного, но говорить о достижении "дна" весьма преждевременно. Из негатива вновь стоит отметить нефть ниже $47 за баррель Brent с перспективой дальнейшего падения и очередные инициативы Сената США по санкциям против РФ. О вполне обычном характере подобных действий говорил и российский президент во время "прямой линии". Естественно, что главный удар приняли на себя акции, которые являются первыми целями инвестиций нерезидентов: Сбербанк, "Газпром" (MOEX: GAZP), "Роснефть" (MOEX: ROSN).

На рынке нефти продолжают действовать прежние идеи - рост добычи нефти в США, Нигерии и Ливии за год почти полностью компенсирует сокращение производства в рамках соглашения ОПЕК+. Более того, сами страны ОПЕК постепенно начали снижать дисциплину исполнения обязательств. По данным МЭА, РФ выполнила свои обязательства на 93% в мае, а Ирак и вовсе на 55%. В самой организации ожидают, что производство нефти в США увеличится в текущем году примерно на 800 тыс. б/с. В МЭА полагают, что общий рост производства вне ОПЕК составит в этом году 700 тыс. б/с, а в 2018 году - удвоится. Соответственно, в ближайшей и среднесрочной перспективе рынок нефти физически не сможет быть дефицитным, если только не будут применяться искусственные меры вроде сокращения производства в рамках договора ОПЕК+.

Еще одним негативом для нефти могло стать сообщение о том, что Катар почти согласовал с США покупку 36 истребителей F15. Для ситуации с дипломатическим кризисом это сигнал о поддержке Вашингтоном правительства в Дохе.

Весьма большие объемы сделок на рынке акций РФ и попытка отскока индекса ММВБ вверх на 30 пунктов от минимальных значений дня говорят об активных покупках или закрытии коротких позиций. Последнее может быть вполне разумным, но агрессия в заполнении портфелей новыми бумагами пока не столь разумна, считает А.Кочетков.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, помимо расширения санкций к РФ, на акции давят негативный внешний фон и низкие цены на нефть, которые рухнули после отчета Минэнерго США, отразившего рост добычи энергоносителей в стране.

Лучше рынка в четверг выглядели акции "Северстали" за счет поддержки на фоне ожиданий дивидендов. Падение акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%) несколько сгладили новости о том, что компания обсуждает поставки газа в Индию. Причем также рассматривается вариант использования разменных операций с Ираном и КНР.

"Роснефть" (-0,9%) и китайская CEFC планируют изучить возможность совместных проектов в сферах разведки и добычи нефти, торговли нефтью и нефтепродуктами, а также финансовых услуг. Стороны уже договорились о формировании рабочей группы для изучения возможностей сотрудничества по потенциальным совместным проектам.

Несмотря на то, что законопроект в США о расширении санкций в отношении России еще не утвердили в Палате представителей американского Конгресса, российский рынок отыгрывает негатив с этого фронта, поскольку вероятность того, что инициатива будет одобрена, очень высока. Пока данный фактор не будет заложен в цены полностью, индексы будут оставаться уязвимыми, а на фоне дешевой нефти попытки восстановления будут рассматриваться как возможность для входа с продажами.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в падении лидировали акции АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-13,5%), "Армада" (MOEX: ARMD) (-13,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5.6%).

Подорожали бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,9%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+1,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день превысил 90,85 млрд рублей (из них 25,298 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка) - рекорд с 16 декабря 2014 года, когда оборот превысил 100,8 млрд рублей.