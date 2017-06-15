Цены евробондов РФ в четверг снижаются вслед за UST и другими emerging markets

Москва. 15 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно снижаются вслед за падением цен облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств (US Treasuries) после сделанных накануне заявлений руководства Федрезерва США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 14 июня на 26 базисных пунктов и составила 120,26% номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (рост на 5 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК опустилась относительно итогов 14 июня на 6 базисных пунктов, составив 101,13% от номинала. Их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 1,49% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 базисных пункта и составил 78 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 93 базисных пункта - до 116,24% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 4,78% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 94 базисных пункта - до 112,31% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 4,77% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 63 базисных пункта, опустившись до 105,22% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов - до 4,05% годовых), с погашением в 2023 году - на 52 базисных пункта, до 108,17% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 3,41% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был фактически первый день заметного снижения котировок, поскольку в предыдущие несколько дней колебания цен были в целом незначительные. Рынок в последнее время торговался в боковом диапазоне, и лишь сегодня появились активные заявки на продажу. Основной причиной падения отечественных евробондов стал общемировой негативный сантимент, охвативший практически все рисковые активы по всему миру. И Россия в этом плане не стала исключением. Мы видим снижение валютного курса рубля, заметное падение акций, снижаются в цене и облигации - как рублевые, так и валютные", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.

"Фактор новых антироссийских санкций, которые накануне были одобрены Сенатом США, не стал определяющим для нашего рынка, так как падают все emerging markets. Это, конечно, добавило некоторую каплю, но эта негативная капля точно не была критической. Формированию же общемировой негативной тенденции способствовали итоги вчерашнего заседания ФРС США, причем, скорее, даже не сами итоги, так как повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов было ожидаемым рынком, а сделанные после заседания комментарии американского ЦБ, которые рынок не закладывал в цены", - считает А.Твердохлеб.

Федрезерв США по итогам заседания 13-14 июня принял решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1-1,25% годовых, говорится в коммюнике по результатам июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. При этом ФРС дала понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно, третье, повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы подъема ставки в 2018 году. Это застало врасплох многих инвесторов, полагавших, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции. Кроме того, Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг $4,5 трлн, уже в этом году.

Сенат США в среду одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций и запрещающий президенту самостоятельно смягчать в дальнейшем ограничительные меры в отношении России. Глава банковского комитета Сената США Майк Крэйпо заявил, что целью санкций является усиление экономического давления, поскольку "россияне научились жить в рамках экономических ограничений существующего санкционного режима". На подпись президенту США Дональду Трампу данный документ поступит после того, как будет принят Конгрессом. Для этого он предварительно должен также быть одобрен Палатой представителей.

Санкции предполагают ужесточение уже существующих мер против России. Согласно тексту поправки, американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. В настоящее время это ограничение составляет 90 дней. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах для энергетического сектора. Документ предлагает ограничить длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.