Банк России снизит ставку, но сохранит консервативный подход - ИК "Велес Капитал"

"Большую часть дня на валютном рынке рубль оставался под давлением новостей о возможном расширении антироссийских санкций. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль поднималась выше 57,8 руб. против утреннего открытия чуть выше 57,2 руб. При этом решение ФРС о повышении ставки, вероятно, если и оказывало дополнительное давление, то совсем незначительное, так как итоги заседания не стали сюрпризом для рынков. В пятницу ключевым событием станет заседание российского регулятора. К настоящему времени Банк России располагает необходимыми предпосылками для еще одного смягчения процентной политики не менее чем на 50 б.п. Тем не менее, мы отмечаем традиционно консервативный подход ЦБ, который на сегодняшний день может быть подкреплен неопределенностью дальнейшего развития ситуации с введением дополнительных антироссийских санкций и данными недельной инфляции, которая на 13 июня вернулась в годовом выражении к отметке в 4,2%. В рамках такого подхода регулятор либо предпочтет не баловать участников рынка вторым подряд снижением ставки более чем на 25 б.п., либо сопроводит решение о снижении ставки до 8,75% годовых максимально консервативными комментариями в отношении дальнейших перспектив процентной политики. В результате оба решения если и окажут, то лишь ограниченное влияние на внутренние валютный и долговой рынки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.