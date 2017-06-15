.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после переоценки
.
15 июня 2017 года 18:40
БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после переоценки
(добавлен текст после 4-го абзаца и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - с "держать" до "покупать". В то же время для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была понижена с "покупать" до "продавать", для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) - с "покупать" до "держать", а для акций "Россетей" (MOEX: RSTI) - с "держать" до "продавать". Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) была подтверждена рекомендация "покупать", для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) - "держать", а для акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) - "продавать". "Интер РАО" все еще недорогая ставка на конвертацию доходности свободного денежного потока в дивидендную доходность, особенно в случае увеличения доли "Роснефтегаза" в компании. "ОГК-2" должна показать рост EBITDA и FCF (свободный денежный поток) в 2017 году после завершения программы "обязательного" ввода мощностей в 2016 году. Мы рекомендуем продавать акции "Юнипро" из-за ограниченного периода платежей по ДПМ (договор на предоставление мощности) "Березовской ГРЭС", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что из-за неясной фундаментальной стоимости сетевые компании привлекательны с точки зрения дивидендного потока, учитывая усилия властей по повышению выплат. "Тем не менее, принимаемые меры не принесли большого результата в случае "Россетей" и лишь немного повысили дивиденды "ФСК", - обращают внимание аналитики. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Прогнозная цена РусГидро - 0,88 (текущая цена - 0,80), рекомендация - держать; Прогнозная цена Интер РАО - 4,70 (текущая цена - 3,90), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Юнипро - 2,70 (текущая цена - 2,63), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Энел Россия - 1,20 (текущая цена - 1,08), рекомендация - держать; Прогнозная цена ТГК-1 - 0,012 (текущая цена - 0,012), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Мосэнерго - 2,60 (текущая цена - 2,36), рекомендация - держать; Прогнозная цена ОГК-2 - 0,48 (текущая цена - 0,40), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Россети - 0,82 (текущая цена - 0,70), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ФСК - 0,18 (текущая цена - 0,16), рекомендация - держать.
.
15 июня 2017 года 19:44
Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне цен на нефть, находящихся вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года. читать дальше
.15 июня 2017 года 19:27
Рынок акций РФ после обвала смог отыграть часть потерь, оборот Мосбиржи стал рекордным с декабря 2014г
Москва. 15 июня. Рынок акций РФ в четверг после дневного пика панических распродаж на новостях об ужесточении США антироссийских санкций и на фоне отсутствия оптимизма во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" к вечеру отыграл большую часть потерь; оборот акциями на "Мосбирже" стал рекордным с декабря 2014 года. читать дальше
.15 июня 2017 года 19:04
Москва. 15 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно снижаются вслед за падением цен облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств (US Treasuries) после сделанных накануне заявлений руководства Федрезерва США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.15 июня 2017 года 19:02
"Большую часть дня на валютном рынке рубль оставался под давлением новостей о возможном расширении антироссийских санкций. К окончанию рабочего дня пара доллар/рубль поднималась выше 57,8 руб. против утреннего открытия чуть выше 57,2 руб. При этом решение ФРС о повышении ставки, вероятно, если и... читать дальше
.15 июня 2017 года 18:18
четверг, 15 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня потери индекса ММВБ достигли -2,3%, индекс тестирует отметку 1800 пунктов, до которой не опускался с февраля 2016 года, констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. РТС дешевеет на 3,2%, валютный индикатор пробил... читать дальше
.15 июня 2017 года 17:43
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для акций... читать дальше
.15 июня 2017 года 17:21
Рынки энергоносителей пережили еще один удар в среду, в результате чего цены на нефть и природный газ продемонстрировали снижение, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На этот раз было достаточно новостей по фундаментальным факторам. Министерство энергетики США... читать дальше
.15 июня 2017 года 16:58
"Российский рынок акций может попытаться отскочить вверх и избежать падения в "медвежий" рынок на дневном графике. Однако на внутридневном это вхождение уже произошло. Весьма большие объёмы сделок и попытка отскока на 30 пунктов от минимальных значений дня говорят об активных покупках или закрытии... читать дальше
.15 июня 2017 года 16:43
USD/RUB может продолжить движение вверх с вероятностью касания отметки 58 сразу на решении Банка России - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль коснулся отметки 57,63 на совокупности факторов. Здесь и рост доллара после довольно агрессивного настроя ФРС в отношении курса монетарной политики. Здесь и движение Brent к отметке 46,70. Здесь и решение США расширить санкции против отдельных российских секторов. Здесь и ожидания по ставке... читать дальше
.15 июня 2017 года 16:18
Фондовые "быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Пружина", которая поддерживала индекс ММВБ над уровнем 1850 пунктов, "лопнула", и что с этим делать пока непонятно. "Быки" не будут активничать с покупками, пока не будет ясности касательно новых санкций против России. К тому же сейчас в мире наблюдается тренд по выходу инвесторов из... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:49
Российские фондовые индексы будут консолидироваться вблизи своих локальных минимумов - Dukascopy Bank SA
"Обвал нефтяных котировок и укрепление доллара вызвали резкое падение российских индексов акций в первой половине торговой сессии четверга, 15 июня. Так, индекс ММВБ обновил минимумы последних двенадцати месяцев и опустился на 2,8%, а индекс РТС потерял 3,42%. Дополнительное давление на российские... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:40
Москва. 15 июня. Доллар США растет, евро опускается на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на продолжение снижения цен на нефть, рубль стабилен к бивалютной корзине в связи с началом налоговых выплат. читать дальше
.15 июня 2017 года 15:22
Новое приближение пары евро/доллар к максимумам после вчерашнего энергичного роста и падения стало бы "бычьим" сигналом" - Saxo Bank
"Доллар пытается восстановиться от вчерашних минимумов, однако показатели доходности преимущественно остаются без изменений, а рынку, похоже, нет особого дела до заявлений ФРС о намерениях. Таким образом, сейчас нельзя с полной уверенностью говорить о потенциале краткосрочного движения, и мы... читать дальше
.15 июня 2017 года 15:00
Глава Минэкономразвития, Максим Орешкин, находясь в Китае, рассказал о том, что повышение ставки Федрезерва снизит приток капитала в Россию и постепенно будет давить на курс российской валюты, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По мнению министра,... читать дальше
.15 июня 2017 года 14:55
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "держать" до "покупать" в связи с недавним падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций "Яндекса", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $31... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.