Индекс ММВБ тестирует отметку 1800 пунктов - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 15 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня потери индекса ММВБ достигли -2,3%, индекс тестирует отметку 1800 пунктов, до которой не опускался с февраля 2016 года, констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. РТС дешевеет на 3,2%, валютный индикатор пробил психологический уровень в 1000 пунктов впервые с ноября 2016. Дополнительное давление на РТС оказывает ослабление курса рубля, который только вчера впервые за все время падения цен на нефть (с $53,6 до $46,3 за баррель Brent спот) вышел из боковика 56,3-57 рублей за доллар. Распродажи российских активов были вызваны сразу несколькими факторами. В первую очередь, это одобрение Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций в отношении РФ. Документ не только усиливает и расширяет действующие санкции против России, он еще и усиливает полномочия Конгресса в вопросе отмены санкций (президент не сможет это сделать, если Конгресс не проголосует за). Безусловно, законопроект еще не вступил в силу, сначала он должен получить одобрение Верхней Палаты и Палаты Представителей, а потом уже на стол к Президенту, однако некоторые инвесторы решили не вдаваться в подробности и заранее зафиксировать прибыли в российских активах. Из рынка-фаворита в начале года (на ожидании отмены санкций со стороны США) он превратился в рынок-изгой (на тех же самых санкциях, только в обратном контексте). Во-вторых, решение ФРС повысить ставку по федеральным кредитным средствам еще на 25 б.п., до 1-1,25% вызвало отток с развивающихся рынков: сегодня большинство азиатских площадок закрылось в минусе. Регулятор рассчитывает еще на одно повышение ставок в текущем году, а также рассматривает продолжение политики ужесточения в 2018 году. Помимо просто снижения аппетита к риску, повышение ставок США оказало давление и на курс рубля, который наконец начал движение вниз после затяжного периода устойчивости к падению цен на нефть. Так, если ЦБ РФ на завтрашнем заседании не откажется от своего намерения продолжить снижение учетной ставки (хотя бы на 25 б.п., несмотря на то что большинство аналитиков ожидают -50 б.п.), курс рубля может пробить и 58 руб./$.