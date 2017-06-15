БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после переоценки

Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", а для акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - с "держать" до "покупать".

В то же время для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была понижена с "покупать" до "продавать", для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) - с "покупать" до "держать", а для акций "Россетей" (MOEX: RSTI) - с "держать" до "продавать".

Для акций "Интер РАО ЕЭС" (MOEX: IRAO) была подтверждена рекомендация "покупать", для акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) - "держать", а для акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) - "продавать".