Уверенность в эффективности соглашения ОПЕК на рынке нефти снижается - Julius Baer

Рынки энергоносителей пережили еще один удар в среду, в результате чего цены на нефть и природный газ продемонстрировали снижение, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На этот раз было достаточно новостей по фундаментальным факторам. Министерство энергетики США опубликовало свежие данные за неделю, которые показали более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Тенденция снижения предложения на рынке, которую можно было наблюдать в мае и июне, в последнее время сошла на нет, снизив ожидания по сокращению избыточного предложения.

Уверенность в эффективности ближневосточного соглашения о сокращении производства была еще больше подорвана в четверг данными, опубликованными Международным энергетическим агентством. Основные тезисы его свежего отчета включают рост глобальных запасов нефти в апреле, рост производства среди членов ОПЕК и заявление, что предложение будет превышать рост спроса в следующем году в основном благодаря росту производства сланцевой нефти в США.

"Учитывая, что эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение, мы считаем, что риски снижения цен на нефть из-за беспорядочного и раннего выхода участников из этого соглашения выросли, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем нейтральную позицию и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, задерживаясь в районе чуть выше и чуть ниже 50 долл. США за баррель".

Свежие данные по рынку нефти снизили ожидания по снижению предложения, что оказало давление на цены. Н. Рюкер полагает, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, задерживаясь в районе чуть выше и чуть ниже 50 долл. США за баррель. Отчасти это обусловлено тем, что возобновление активного производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос на сырье со стороны западных потребителей подрывают попытки ближневосточных производителей решить проблемы перенасыщенности рынка.